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Сегодня, 11:26

«Краснодар» заинтересован в возвращении Вандерсона

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Краснодара» заинтересовано в возвращении нападающего Вандерсона, сообщает «РБ Спорт». Сам игрок хотел бы остаться в чемпионате Бразилии. На данный момент экс-форвард «быков» выступает за «Интернасьонал» на правах аренды.

По информации издания российский клуб планирует провести переговоры с бразильцем уже в декабре.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2017 года, за это время сыграл 130 матчей, забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующее соглашение с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне принял участие в 31 матчей за «Интернасьонал» во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и зарубежным тренерам из российских команд приостановить свои соглашения до 30 июня 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/krasnodar-zainteresovan-v-vozvrashhenii-vandersona-v-yanvare-2023-goda/

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ФК Интернасьонал
ФК Краснодар
0
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3
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4
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5
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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