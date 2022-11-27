Руководство «Химок» уведомило ряд игроков команды о том, что они покинут клуб

«Химки» планируют обновить состав в зимнее трансферное окно, сообщает Metatarings.ru.

По данным источника, руководство команды уведомило некоторых игроков о том, что им необходимо начать искать новые клубы для продолжения карьеру. Среди них защитники Дмитрий Тихой и Артем Юран, а также полузащитника Илья Камышев.

Ряд игроков уже занимаются своим трудоустройством. Также сообщалось, что «Химки» должны покинуть Александр Филин, Егор Данилкин, Брайан Идову, Александр Долгов, Илья Кухарчук и Денис Глушаков.

«Химки» с 12 набранными очками располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.