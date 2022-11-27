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Сегодня, 12:07

Стали известны подробности встречи Бердыева с руководством «Сочи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в данный момент российский специалист Курбан Бердыев проводит встречу с руководством «Сочи» в лице генерального директора Дмитрия Рубашко.

В числе обсуждаемых тем возникал разговор о конкретных футболистах команды, о возможном усилении, а также о подборе жилья для специалиста.

В субботу, 26 ноября президент «Сочи» Борис Ротенберг объявил о том, что Бердыев стал новым тренером команды. Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров. Команда заняла последнее место в своей группе в Кубке России и вылетела из турнира.

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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