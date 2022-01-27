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Сегодня, 01:56

Обрывков продлил контракт с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент

По информации «СЭ», нападающий «Динамо» и юниорской сборной России Степан Обрывков продлил контракт с клубом на 1,5 года.

Футболист перешел в «Динамо» из «Локомотива» в феврале 2021 года.

В этом сезоне 17-летний Обрывков сыграл в 16 матчах молодежного чемпионата России, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи. Также он забил 1 гол в 2 матчах ЮФЛ.

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