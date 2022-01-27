Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью Sport24 рассказал, почему решил уйти из «Ахмата».

— Я правильно понял — ты ушел из «Ахмата» из-за отношений с Ксенией Коваленко?

— Она бы никуда не поехала. Другой регион, синтетические поля. По поводу Ксении и двоих дочерей выбор был очевиден.

Я так и сказал: ушел из «Ахмата» из-за семьи. Хотел быть рядом с детьми и Ксенией. Переживал, как все будет в разлуке.

— У тебя самого были переживания из-за жизни в Грозном? Андрей Талалаев рассказал мне, как просился на выход Роши.

— Как я приехал в Грозный, меня сразу же хорошо встретили. Погулял по городу, изучил его. Посмотрел музеи и побывал в горах.

Если ты сидишь в гостинице, кукуха может поехать. Если развиваешься, ходишь и разговариваешь с людьми, никаких проблем нет.

Но я там был год. Были и те, кто жил там и девять лет. Может быть, если живешь дольше, то тяжело.

Глушаков выступал за «Ахмат» с 2019 по 2020 год. Всего за команду он провел 24 игры, отметившись 4 голами. В 2020 году он стал футболистом «Химок».