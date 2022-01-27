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Глушаков — о Грозном: «Если сидишь в гостинице, кукуха может поехать»

Глушаков рассказал, почему решил уйти из «Ахмата»
Виктория Кравченко

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в интервью Sport24 рассказал, почему решил уйти из «Ахмата».

— Я правильно понял — ты ушел из «Ахмата» из-за отношений с Ксенией Коваленко?

— Она бы никуда не поехала. Другой регион, синтетические поля. По поводу Ксении и двоих дочерей выбор был очевиден.

Я так и сказал: ушел из «Ахмата» из-за семьи. Хотел быть рядом с детьми и Ксенией. Переживал, как все будет в разлуке.

— У тебя самого были переживания из-за жизни в Грозном? Андрей Талалаев рассказал мне, как просился на выход Роши.

— Как я приехал в Грозный, меня сразу же хорошо встретили. Погулял по городу, изучил его. Посмотрел музеи и побывал в горах.

Если ты сидишь в гостинице, кукуха может поехать. Если развиваешься, ходишь и разговариваешь с людьми, никаких проблем нет.

Но я там был год. Были и те, кто жил там и девять лет. Может быть, если живешь дольше, то тяжело.

Глушаков выступал за «Ахмат» с 2019 по 2020 год. Всего за команду он провел 24 игры, отметившись 4 голами. В 2020 году он стал футболистом «Химок».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-27-glushakov-o-groznom-yesli-sidish-v-gostinitse-kukukha-mozhet-poyekhat-ya-tam-byl-god-mozhet-dolshe-byloby-tyazhelo
Денис Глушаков
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