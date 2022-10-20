Защитник «Динамо» Даса: «Хотим выиграть Кубок. Все зависит от нас самих»

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии «СЭ» после кубкового матча против «Ростова» (3:1) поделился мнением о шансах клуба завоевать трофей в этом сезоне.

— Какие главные цели «Динамо» на этот сезон? Победа в Кубке России? Какое-то место в чемпионате России?

— Самое главное для нас — это следующая игра. Мы хотим побеждать в каждом следующем матче. Большие цели придут позднее. Если мы будем думать, что хотим выиграть все, тогда упустим детали. И проиграем.

— Трофей — это же мечта для каждого футболиста.

— Конечно. Каждый игрок хочет выигрывать трофеи. Мы делаем все возможное для этого. Мы хотим занимать верхние строчки, также хотим выиграть Кубок. Это наша ментальность.

— Ты веришь, что «Динамо» может быть на высокой позиции в чемпионате по итогам сезона?

— Высокая позиция — это может быть и второе, и третье, и четвертое место. Все зависит от нас самих. Мы будем работать над этим.

В этом сезоне Даса провел 7 матчей в составе «Динамо» и не отметился результативными действиями.