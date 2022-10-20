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Защитник «Динамо» Даса: «Хотим выиграть Кубок. Все зависит от нас самих»

Даса рассказал о целях «Динамо» в Кубке России
Микеле Антонов
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Эли Даса в комментарии «СЭ» после кубкового матча против «Ростова» (3:1) поделился мнением о шансах клуба завоевать трофей в этом сезоне.

— Какие главные цели «Динамо» на этот сезон? Победа в Кубке России? Какое-то место в чемпионате России?

— Самое главное для нас — это следующая игра. Мы хотим побеждать в каждом следующем матче. Большие цели придут позднее. Если мы будем думать, что хотим выиграть все, тогда упустим детали. И проиграем.

— Трофей — это же мечта для каждого футболиста.

— Конечно. Каждый игрок хочет выигрывать трофеи. Мы делаем все возможное для этого. Мы хотим занимать верхние строчки, также хотим выиграть Кубок. Это наша ментальность.

— Ты веришь, что «Динамо» может быть на высокой позиции в чемпионате по итогам сезона?

— Высокая позиция — это может быть и второе, и третье, и четвертое место. Все зависит от нас самих. Мы будем работать над этим.

В этом сезоне Даса провел 7 матчей в составе «Динамо» и не отметился результативными действиями.

Эли Даса
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
0
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Зенит

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