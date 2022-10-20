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Сегодня, 18:01

Агент Щенникова рассказал о будущем защитника в ЦСКА

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал о будущем защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

— Контракт с ЦСКА действует до лета 2023-го. Обсуждалось ли продление соглашения?

— Нет. Но у нас замечательные отношения с ЦСКА, мы с огромным уважением относимся к руководству клуба. Уверен, у них аналогичная позиция. Договорились, что ближе к окончанию контракта сядем, пообщаемся. Уверен, что ЦСКА предложит Георгию следующий контракт. Планов уходить куда-либо у Щенникова не было и нет, он хочет здесь закончить карьеру. Посмотрим, что предложат по срокам, будем это обсуждать, — цитирует Пушкина «РБ Спорт».

Ранее агент заявлял, что ЦСКА предложит игроку новый контракт.

Контракт 31-летнего россиянина истекает летом 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shhennikova-uveren-chto-tsska-predlozhit-georgiyu-sleduyushhij-kontrakt/
Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
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