Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих целях в московском клубе.

В понедельник, 8 августа, бело-голубые объявили о продлении контракта с 25-летним россиянином до 2027 года.

«Хочу быть незаменимым для команды и играть каждую минуту. Чтобы меня как можно меньше заменяли. Хочется всегда играть 90 минут. От года в год двигаться, повышать свою планку. Я раньше расписывал цели на листе. Не все я успел осуществить, у меня было гораздо больше задач. Где-то наполовину выполнил из своего максимума. Не знаю, в каком возрасте футболист достигает пика. У всех по-разному. Тимофей Калачев после 30 раскрылся. Кто-то рано начинает, потом опускается. Хочу провести стабильную карьеру и сыграть много матчей за «Динамо». И конечно же, хоть сейчас амплуа более оборонительное, хочется добавить больше голов и голевых передач. И совершать такие действия, которые никто не делает. Быть очень активным, агрессивным, умным и тактически зрелым футболистом. Я не буду говорить, что хочу выиграть Лигу чемпионом или чемпионат мира. Надо жить здесь и сейчас. Следующая цель — обыграть «Краснодар», — сказал Скопинцев в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Скопинцев является воспитанником московского клуба. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах за бело-голубых в Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.