«Динамо» объявило о продлении контракта Скопинцева: «Универсал в жизни, умеет жарить мясо»

Защитник Дмитрий Скопинцев продлит контракт с «Динамо». Московский клуб выпустил специальный ролик, который анонсирует данное событие.

Как следует из закадрового текста, срок нового соглашения будет рассчитан на пять лет.

25-летний Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года. Тогда он перешел в московский клуб из «Краснодара».

За 27 матчей прошлого сезона РПЛ Скопинцев отметился одним голом и тремя результативными передачами.