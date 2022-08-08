«Динамо» объявило о продлении контракта Скопинцева: «Универсал в жизни, умеет жарить мясо»
Защитник Дмитрий Скопинцев продлит контракт с «Динамо». Московский клуб выпустил специальный ролик, который анонсирует данное событие.
Как следует из закадрового текста, срок нового соглашения будет рассчитан на пять лет.
25-летний Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года. Тогда он перешел в московский клуб из «Краснодара».
За 27 матчей прошлого сезона РПЛ Скопинцев отметился одним голом и тремя результативными передачами.
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2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
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|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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