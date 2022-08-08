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Сегодня, 19:06

«Динамо» объявило о продлении контракта Скопинцева: «Универсал в жизни, умеет жарить мясо»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник Дмитрий Скопинцев продлит контракт с «Динамо». Московский клуб выпустил специальный ролик, который анонсирует данное событие.

Как следует из закадрового текста, срок нового соглашения будет рассчитан на пять лет.

25-летний Скопинцев выступает за «Динамо» с января 2020 года. Тогда он перешел в московский клуб из «Краснодара».

За 27 матчей прошлого сезона РПЛ Скопинцев отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
3
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