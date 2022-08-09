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Источник: «Торпедо» раздумывает над увольнением Бородюка. Кандидаты на замену — Юран, Черевченко и Гончаренко

Читать «СЭ» в
Александр Бородюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Торпедо» раздумывают над увольнением главного тренера команды Александра Бородюка, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», — заявляет источник.

«Чемпионат» также сообщает, что у «Торпедо» есть три кандидата на пост главного тренера. Среди них — Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко.

Бородюк возглавляет «Торпедо» с 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

После четыре туров «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды одно очко.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4780773-v-torpedo-razdumyvayut-nad-uvolneniem-borodyuka.html
Александр Бородюк
Игорь Черевченко
Сергей Юран
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Виктор Гончаренко
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
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Локомотив – Кр. Советов
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 - : -
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
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Локомотив

 3 1 0
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Урал

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