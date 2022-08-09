Источник: «Торпедо» раздумывает над увольнением Бородюка. Кандидаты на замену — Юран, Черевченко и Гончаренко

В «Торпедо» раздумывают над увольнением главного тренера команды Александра Бородюка, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», — заявляет источник.

«Чемпионат» также сообщает, что у «Торпедо» есть три кандидата на пост главного тренера. Среди них — Игорь Черевченко, Сергей Юран и Виктор Гончаренко.

Бородюк возглавляет «Торпедо» с 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

После четыре туров «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды одно очко.