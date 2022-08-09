Скопинцев рассказал, кто был инициатором продления контракта с «Динамо»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал продление контракта с московским клубом. Он рассказал, кто был инициатором подписания нового соглашения.

В понедельник, 8 августа, бело-голубые объявили о продлении контракта с 25-летним россиянином до 2027 года.

«Сошлось все во взаимности. Клуб увидел мое отношение к делу. Наш общий вклад в успех в предыдущем сезоне. Вознаградили меня таким контрактом. Конечно, я очень благодарен клубу и хочу отдать всего себя, чтобы провести как можно больше матчей. Для меня это сильный успех. Надеюсь, вместе мы еще долгое время будем», — сказал Скопинцев в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

Также защитник рассказал, почему решил остаться в «Динамо».

«Символизм является для меня важным фактором. Буква «Д» на груди. Вообще, в последнее время понятие «клубный патриотизм» сошло на нет в современном футболе. Достаточно посмотреть на Тотти, который 20 лет играл в «Роме», и потом с ним так в клубе обошлись, не договорились. Непонятно, сейчас он чуть ли не против команды болеет. Есть также переходы в клубы, которые соперничают друг с другом. Сейчас сложно договориться о чем-то долгосрочном. Много команд сменил начиная с раннего возраста. Принял такое решение, потому что хочу в долгую сосредоточиться, что-то спланировать. Рассчитываю полный срок контракта осуществить и, возможно, даже пролонгировать. Но так далеко не смотрю, сейчас в расцвете сил. Рад, что мы с клубом двигаемся в одном направлении», — сказал он.

Скопинцев является воспитанником московского клуба. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 8 матчах за бело-голубых в Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.