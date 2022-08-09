Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих ориентирах. Он объяснил, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является для него примером.

«Роналду — человек-феномен. Во многом благодаря своим генам, своему труду и желанию отдаваться футболу. Он верен этой профессии и ищет постоянно для себя новые вызовы. Я ставлю Роналду выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта и хочет показать, что он лучший во всех топ-5 лигах. То, что Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него. Я не знаю, откуда у человека столько воли и стремления. Иногда сложно себя в зал заставить идти после тренировки. Приятно, что в «Динамо» номер, как у Роналду. Любимое число — семь. Иногда вовремя матча захожу в эти позиции, в которых он мяч получает и стараюсь повторять его движения, выходить на ударные позиции. Это идол, как и у многих парней, которые росли на его игре«, — сказал Скопинцев в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

В понедельник, 8 августа, московский клуб объявил о продлении контракта с 25-летним россиянином до 2027 года.

Скопинцев является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах за бело-голубых в Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.