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Скопинцев: «Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него»

Игрок «Динамо» Скопинцев объяснил, почему Роналду является для него примером
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих ориентирах. Он объяснил, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является для него примером.

«Роналду — человек-феномен. Во многом благодаря своим генам, своему труду и желанию отдаваться футболу. Он верен этой профессии и ищет постоянно для себя новые вызовы. Я ставлю Роналду выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта и хочет показать, что он лучший во всех топ-5 лигах. То, что Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него. Я не знаю, откуда у человека столько воли и стремления. Иногда сложно себя в зал заставить идти после тренировки. Приятно, что в «Динамо» номер, как у Роналду. Любимое число — семь. Иногда вовремя матча захожу в эти позиции, в которых он мяч получает и стараюсь повторять его движения, выходить на ударные позиции. Это идол, как и у многих парней, которые росли на его игре«, — сказал Скопинцев в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.

В понедельник, 8 августа, московский клуб объявил о продлении контракта с 25-летним россиянином до 2027 года.

Скопинцев является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах за бело-голубых в Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Дмитрий Скопинцев
Криштиану Роналду
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ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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