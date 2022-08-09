Скопинцев: «Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него»
Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о своих ориентирах. Он объяснил, почему нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду является для него примером.
«Роналду — человек-феномен. Во многом благодаря своим генам, своему труду и желанию отдаваться футболу. Он верен этой профессии и ищет постоянно для себя новые вызовы. Я ставлю Роналду выше Месси, потому что он всегда выходит из зоны комфорта и хочет показать, что он лучший во всех топ-5 лигах. То, что Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него. Я не знаю, откуда у человека столько воли и стремления. Иногда сложно себя в зал заставить идти после тренировки. Приятно, что в «Динамо» номер, как у Роналду. Любимое число — семь. Иногда вовремя матча захожу в эти позиции, в которых он мяч получает и стараюсь повторять его движения, выходить на ударные позиции. Это идол, как и у многих парней, которые росли на его игре«, — сказал Скопинцев в интервью тележурналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову.
В понедельник, 8 августа, московский клуб объявил о продлении контракта с 25-летним россиянином до 2027 года.
Скопинцев является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах за бело-голубых в Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0