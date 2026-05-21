Футбол
Саудовская Аравия
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица легионеров
Уведомления
Главная
Футбол
Саудовская Аравия

21 мая, 22:57

«Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии — впервые с Криштиану Роналду в составе

Алина Савинова
Криштиану Роналду в матче против «Дамака».
Фото Getty Images

«Аль-Наср» на своем поле разгромил «Дамак» в заключительном, 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, по голу также забили Садио Мане и Кингсли Коман. У гостей с пенальти отличился Морлайе Силла.

«Аль-Наср» набрал 86 очков и стал победителем турнира по итогам сезона. В борьбе за чемпионство команда на 2 очка опередила «Аль-Хиляль», который в последнем туре обыграл «Аль-Фейху» (1:0). За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком.

«Аль-Наср» в 10-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии, а форвард Криштиану Роналду завоевал первый официальный трофей с командой после перехода в декабре 2022 года. В 2023-м португалец в составе «Аль-Насра» выиграл Арабский кубок чемпионов, однако этот турнир не считается официальным клубным соревнованием.

16 мая «Аль-Наср» уступил «Гамбе» (0:1) в финале азиатской Лиги чемпионов 2. После этого поражения Роналду остался без титула в 14-м турнире с момента перехода в клуб и проигнорировал церемонию награждения.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур.
21 мая, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:1
Дамак

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур.
21 мая, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)
Аль-Фейха
0:1
Аль-Хиляль Эр-Рияд

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
Читайте также
На Западе пытаются замолчать трагедию в Старобельске. Что нужно знать
Историческая развязка! Победитель «Инди 500» определился на фотофинише
Лавров напомнил американской стороне о достигнутых в Анкоридже договоренностях
Захарова связала «чушь» британских парламентариев с дешевым пивом в Вестминстере
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина-2026
У Маркиньоса очень много предложений, всех нападающих продадут. Как изменится «Спартак» после победы в Кубке России
Популярное видео
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и Саудовская Аравия: португалец в «Аль-Насре»
Жезуш: «Сказал Кришу: «Я помогу тебе стать чемпионом Саудовской Аравии»
Криштиану ярко отпраздновал чемпионство в Саудовской Аравии: надел футболку с надписью «Рыцарь Роналду»
Слезы счастья Криштиану. Роналду наконец-то выиграл титул в Саудовской Аравии и дважды забил в «золотом матче»
Как же Роналду не везет! Португалец проиграл в Саудовской Аравии уже 14 трофеев
Криштиану снова без трофея: упустил три момента, а «Аль-Наср» проиграл финал азиатской Лиги чемпионов-2
Роналду ярко вернулся после травмы: оформил дубль и приблизился к тысяче голов за карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бригада Иванова судит в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии

Роналду потребовалось 3,5 года, чтоб выиграть титул с «Аль-Насром»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости