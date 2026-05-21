«Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии — впервые с Криштиану Роналду в составе

«Аль-Наср» на своем поле разгромил «Дамак» в заключительном, 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии — 4:1.

У хозяев дубль оформил Криштиану Роналду, по голу также забили Садио Мане и Кингсли Коман. У гостей с пенальти отличился Морлайе Силла.

«Аль-Наср» набрал 86 очков и стал победителем турнира по итогам сезона. В борьбе за чемпионство команда на 2 очка опередила «Аль-Хиляль», который в последнем туре обыграл «Аль-Фейху» (1:0). За «Аль-Хиляль» выступает бывший нападающий «Зенита» Малком.

«Аль-Наср» в 10-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии, а форвард Криштиану Роналду завоевал первый официальный трофей с командой после перехода в декабре 2022 года. В 2023-м португалец в составе «Аль-Насра» выиграл Арабский кубок чемпионов, однако этот турнир не считается официальным клубным соревнованием.

16 мая «Аль-Наср» уступил «Гамбе» (0:1) в финале азиатской Лиги чемпионов 2. После этого поражения Роналду остался без титула в 14-м турнире с момента перехода в клуб и проигнорировал церемонию награждения.

Чемпионат Саудовской Аравии. 34-й тур.

21 мая, 00:00. Университета Короля Сауда (Эр-Рияд)

21 мая, 00:00. Al Majma'ah Sports City Stadium (Эль-Маджмаа)

