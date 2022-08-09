Главный тренер «Динамо» Йоканович: «Гвардиола или Клопп? Карпин!»

Главный тренер «Динамо» Йоканович сделал выбор в пользу Карпина, отвечая на вопрос о Клоппе и Гвардиоле

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на блиц-вопросы о своих футбольных предпочтениях.

Также специалист сделал выбор в пользу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отвечая на вопрос о том, кто ему ближе — Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола.

«Скорость бега или скорость мысли? Скорость мысли, конечно же. Футбол — это не просто беготня и удары по мячу. Хорошая игра или хороший результат? Пускай немного повезет, главное — выиграть. Побольше тренировок или побольше трансферов? Побольше тренировок.

5:4 или 1:0? 5:4. И там, и там ведь счет в нашу пользу? Тогда все равно. Вы имеете в виду, что оба раза выиграем мы? Тогда не проблема. Получу удовольствие в любом случае. Клопп или Гвардиола? Карпин», — сказал в интервью программе «Тотальный футбол» Йоканович.

Йоканович тренирует «Динамо» с июня 2022 года. Команда под его руководством одержала две победы и дважды сыграла вничью. После 4 туров РПЛ в сезоне-2022/23 бело-голубые занимают пятое место с 8 очками.