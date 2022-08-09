Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:47

Главный тренер «Динамо» Йоканович: «Гвардиола или Клопп? Карпин!»

Главный тренер «Динамо» Йоканович сделал выбор в пользу Карпина, отвечая на вопрос о Клоппе и Гвардиоле
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил на блиц-вопросы о своих футбольных предпочтениях.

Также специалист сделал выбор в пользу главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, отвечая на вопрос о том, кто ему ближе — Юрген Клопп или Хосеп Гвардиола.

«Скорость бега или скорость мысли? Скорость мысли, конечно же. Футбол — это не просто беготня и удары по мячу. Хорошая игра или хороший результат? Пускай немного повезет, главное — выиграть. Побольше тренировок или побольше трансферов? Побольше тренировок.
5:4 или 1:0? 5:4. И там, и там ведь счет в нашу пользу? Тогда все равно. Вы имеете в виду, что оба раза выиграем мы? Тогда не проблема. Получу удовольствие в любом случае. Клопп или Гвардиола? Карпин», — сказал в интервью программе «Тотальный футбол» Йоканович.

Йоканович тренирует «Динамо» с июня 2022 года. Команда под его руководством одержала две победы и дважды сыграла вничью. После 4 туров РПЛ в сезоне-2022/23 бело-голубые занимают пятое место с 8 очками.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Славиша Йоканович
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
«Барселона» летит в экономическую пропасть. Футболистам не платят зарплаты, а Левандовски не могут заявить в Ла Лигу
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» делят первое место и другие матчи
Скопинцев: «Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него»
Скопинцев — о целях в «Динамо»: «Хочу быть незаменимым для команды и играть каждую минуту»
ЭСК РФС рассмотрит обращения «Зенита» и ЦСКА по итогам матчей четвертого тура
Агент Клаудиньо: «Он очень расстроен тем, что не сможет помочь «Зениту» в ближайшее время»
Умяров поддержал Мозеса после полученной нигерийцем травмы
Хачатурянц об игре «Спартака»: «Эта команда вызывает самые положительные эмоции, глаз радуется от их игры»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Игрок «Химок» Гбане: «Наша цель — закончить сезон максимально хорошо, мы будем выкладываться на полную»
Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»
Скопинцев: «Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него»
Скопинцев — о целях в «Динамо»: «Хочу быть незаменимым для команды и играть каждую минуту»
Скопинцев рассказал, кто был инициатором продления контракта с «Динамо»
Что ждет «Спартак». Новые инсайды «СЭ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скопинцев: «Роналду — самый совершенный футболист на планете. Хочется быть похожим на него»

Власти Москвы выдали разрешение на строительство центральной арены стадиона «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости