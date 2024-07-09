Защитник «Динамо» Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на Олимпиаду
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в Олимпийскую сборную Парагвая, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Парагвайцы проведут три матча в групповом турнире: против сборных Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.
20 июля «Динамо» сыграет против «Факела» в 1-м туре сезона-2024/25 РПЛ. Кроме того, капитан бело-голубых может пропустить матчи против «Локомотива» (27 июля), «Акрона» (3 августа) и «Зенита» (10 августа) в РПЛ, а также игру первого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (31 июля).
Источник: ФК «Динамо»
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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