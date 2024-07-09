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Париж-2024

Сегодня, 17:07

Защитник «Динамо» Бальбуэна вызван в сборную Парагвая на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна получил вызов в Олимпийскую сборную Парагвая, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Парагвайцы проведут три матча в групповом турнире: против сборных Японии (24 июля), Израиля (27 июля) и Мали (30 июля). Соревнования по футболу пройдут на Олимпиаде-2024 с 24 июля по 10 августа.

20 июля «Динамо» сыграет против «Факела» в 1-м туре сезона-2024/25 РПЛ. Кроме того, капитан бело-голубых может пропустить матчи против «Локомотива» (27 июля), «Акрона» (3 августа) и «Зенита» (10 августа) в РПЛ, а также игру первого тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (31 июля).

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
Олимпиада
РПЛ
Сборная Парагвая по футболу
ФК Динамо (Москва)
Фабиан Бальбуэна
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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 - : -
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