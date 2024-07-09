Нигматуллин объяснил, зачем «Спартак» хочет взять 37-летнего голкипера Довбню

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к экс-вратарю «Шинника» Александру Довбне.

«В данном случае новому главному тренеру захотелось, чтобы у него было много вратарей. Вот и решили найти того, кто подешевле и сыграет с вероятностью в 1%, может быть 2%. Ну, конечно, решение малопонятное. С уважением отношусь с Александру Довбне, но, скажем так, лучшие годы у него точно позади. У «Спартака» прекрасная академия, где наверняка есть голкиперы, которые могли бы занять роль Довбни. Но опять же, повторюсь, видимо, это пожелание нового главного тренера», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В сезоне-2023/24 37-летний Довбня играл за «Шинник». Он провел 33 игры, пропустив 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль.

Александр Абустин