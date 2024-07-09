Нигматуллин объяснил, зачем «Спартак» хочет взять 37-летнего голкипера Довбню
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Спартака» к экс-вратарю «Шинника» Александру Довбне.
«В данном случае новому главному тренеру захотелось, чтобы у него было много вратарей. Вот и решили найти того, кто подешевле и сыграет с вероятностью в 1%, может быть 2%. Ну, конечно, решение малопонятное. С уважением отношусь с Александру Довбне, но, скажем так, лучшие годы у него точно позади. У «Спартака» прекрасная академия, где наверняка есть голкиперы, которые могли бы занять роль Довбни. Но опять же, повторюсь, видимо, это пожелание нового главного тренера», — сказал Нигматуллин «СЭ».
В сезоне-2023/24 37-летний Довбня играл за «Шинник». Он провел 33 игры, пропустив 37 мячей и 11 раз сыграв на ноль.
Александр Абустин
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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