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В «Химках» назвали срок контракта главного тренера Артиги

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что контракт футбольного клуба с испанцем Франком Артигой рассчитан на два года.

«Тренерский штаб Франка Артиги работает, все специалисты готовят команду к началу чемпионата. Контракт с Артигой подписан на два года, в его тренерский штаб вошли специалисты из Испании и Туниса. артига больше десяти лет проработал в системе «Барселоны», надеюсь он сможет улучшить командное взаимодействие и создаст условия для гармоничного индивидуального развития игроков», — сказал Оленев ТАСС.

28 июня «Химки» объявили о назначении Артиги на пост главного тренера после отставки Андрея Талалаева. Ранее испанец возглавлял «Родину». «Химки» по итогам сезона-2023/24 заняли первое место в турнирной таблице первой лиги и вернулись в РПЛ.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Химки
Франк Артига
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