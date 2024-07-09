В «Химках» назвали срок контракта главного тренера Артиги
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев сообщил, что контракт футбольного клуба с испанцем Франком Артигой рассчитан на два года.
«Тренерский штаб Франка Артиги работает, все специалисты готовят команду к началу чемпионата. Контракт с Артигой подписан на два года, в его тренерский штаб вошли специалисты из Испании и Туниса. артига больше десяти лет проработал в системе «Барселоны», надеюсь он сможет улучшить командное взаимодействие и создаст условия для гармоничного индивидуального развития игроков», — сказал Оленев ТАСС.
28 июня «Химки» объявили о назначении Артиги на пост главного тренера после отставки Андрея Талалаева. Ранее испанец возглавлял «Родину». «Химки» по итогам сезона-2023/24 заняли первое место в турнирной таблице первой лиги и вернулись в РПЛ.
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|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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