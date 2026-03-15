Защитник ЦСКА Виктор о поведении Талалаева: «Это плохой пример для других»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился с «СЭ» мнением по поводу инцидента в концовке матча 21-го тура РПЛ против «Балтики» (0:1).

В конце встречи между командами произошла массовая стычка. В ней приняли участие главный тренер ЦСКА Фабио Челестини и Андрей Талалаев, возглавляющий «Балтику». Оба специалиста получили красные карточки.

«В конце матча мы хотели ввести мяч в игру как можно быстрее, но тренер «Балтики» выбил его на трибуну. Считаю, что произошло небольшое недопонимание у обеих команд. Конфликт между игроками и тренерами произошел из-за большого накала в игре. Обе команды хотели одержать победу. Тренер «Балтики» поступил именно так, считаю это некрасивым жестом. Это плохой пример для других. Нам это не понравилось, поэтому мы повели себя так. Но сейчас нам нужно уже думать о других матчах чемпионата и кубка», — сказал Виктор «СЭ».

«Балтика» (39 очков) поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 36 очками идет на пятой строчке.