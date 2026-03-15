«Пари НН» делит первое место в РПЛ по набранным очкам в пяти последних турах

«Пари НН» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России разгромил «Крылья Советов» (3:0). Нижегородская команда выиграла четыре из пяти последних встреч в РПЛ. Как информирует Opta, впервые в истории «Пари НН» набрал 12 очков на 5-матчевом отрезке в чемпионате России.

«Пари НН» делит первое место в РПЛ по набранным очкам в пяти последних турах с «Зенитом» и «Краснодаром»: у трех команд по четыре победы и одному поражению.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

15 марта, 16:30. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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