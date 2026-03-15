Песьяков выбросил бутсу Шнапцева в матче «Крыльев» с «Пари НН»

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков выкинул бутсу игрока «Пари НН» Максима Шнапцева в концовке матча 21-го тура РПЛ.

Игра проходила 15 марта и завершилась крупной победой нижегородцев — 3:0.

Перед третьим голом хозяев со Шнапцева в результате единоборства слетела бутса. Ее подобрал Песьяков и выкинул в сторону боковой линии. Судья Игорь Капленков не отреагировал ни на фол, ни на поступок вратаря.

«Пари НН» (20 очков) одержал четвертую победу в последних пяти матчах и поднялся на 13-е место в РПЛ.

«Крылья Советов» (20 очков) уступают нижегородцам по дополнительным показателям и опустились на 14-ю строчку.

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