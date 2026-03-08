Защитник «Динамо» Маричаль: «Не знаю, лучшая ли мы команда в России, но точно — не худшая»

Защитник «Динамо» Николас Маричаль прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в 20-м туре чемпионата России. Маричаль в этой игре оформил дубль.

— Не знаю, лучшая ли мы команда в России на данный момент. Но точно — не худшая. Главное, продолжать работать так. Надо бороться за Кубок России, — сказал Маричаль после матча.

«Динамо» одержало три победы в трех матчах в 2026 году. Команда Ролана Гусева набрала 27 очков и занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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