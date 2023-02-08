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Сегодня, 16:50

Источник: заработок Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц

Руслан Минаев
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарплата нападающего Артема Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, окончательный заработок форварда будет выше за счет повышенной зарплаты и бонусов за забитые голы. Также будет учитываться сохранение прописки в РПЛ.

Помимо этого, в контракте Дзюбы прописана агентская выплата в размере 100 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей).

Ранее журналист Иван Карпов сообщает, что 34-летний форвард и другой новичок клуба — Игорь Смольников будут получать по 2,5 миллиона рублей в месяц до конца этого сезона.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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