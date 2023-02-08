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Вячеслав Чанов — о лишнем весе вратаря Ивана: «Бразильцы не всегда отличаются дисциплиной»

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на слова тренера вратарей «Зенита» Юрия Жевнова о том, что у голкипера Ивана был лишний вес.

«Да, это серьезная проблема для вратаря. Сразу теряется резкость, реакция. Вес всегда мешает. Может быть человек крупным от природы, а если у него отмечено, что вес такой-то, а сейчас вес выше на 5 килограмм — это неправильно. Тут два вариант: либо как у нас Карвальо был. Бразильцы не всегда отличаются дисциплиной. Либо это его вес. Или он сам не хотел сбрасывать и его все устраивало.

Вратарь не должен быть худым. Вратарь должен быть в меру упитанным мужчиной. Вратари всегда отличались ростом и, естественно, масса отличилась от полевых игроков, но это не значит, что надо выходить в объеме", — цитирует Чанова «Спорт День за Днем».

10 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о досрочном прекращении аренды Ивана. «Зенит» арендовал его у «Коринтианса» в июле 2022 года. 25-летний бразилец провел 4 матча за команду из Санкт-Петербурга и пропустил 5 голов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-trener-vratarey-tsska-o-lishnem-vese-ivana-braziltsy-ne-vsegda-otlichayutsya-distsiplinoy-
Вячеслав Чанов
ФК Зенит
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