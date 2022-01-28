Представитель «Спартака» Елена Чачуа рассказала «СЭ» о ходе судебного дела между генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

«Сегодня слушалось дело о взыскании бонусов за еврокубки со «Спартака» и Федуна Леонида Арнольдовича, — сказала Чачуа «СЭ». — Истец уточнил исковое требование — то есть принес новый иск с уточнением. В связи с этим дело отложилось на 4 марта. Большого движения по этому делу не было. Данный иск должен быть заблаговременно направлен ответчикам, а в судебном заседании необходимо также предоставить доказательства направления иска сторонам. Но «Спартаку» иск был вручен в судебном заседании сегодня. А господину Федуну вообще не направлен. Иск был принят — мы не возражаем. Дело должно двигаться вперед. Человек решил обратиться в суд — его право. Захотел сделать уточнение — тоже его право. Правда, его представители не совсем придерживаются норм процессуального права. Пусть дело двигается вперед».

Представитель «Спартака» также рассказала об использовании расписки в ходе судебного дела.

«В прошлом судебном заседании мы просили посмотреть письменный документ, на который ссылается господин Газизов с представителями. Скажем так, эту бумагу трудно назвать распиской. Они ее называют дополнительным соглашением к трудовому договору, на удивление «Спартака». Понятно, что рукописный набор фраз на клочке бумаги без даты, без номера, без указания на «Спартак» — не может называться дополнительным соглашением к трудовому договору. Это нонсенс. Но тем не менее, они называют ее так. Сегодня эту бумажку продемонстрировали. Мы сразу же заявили ходатайство о приобщении к материалам дела в подлиннике — может потребоваться экспертиза. С нашей точки зрения, это странная бумага, которая непонятно кем составлена. Представитель господина Газизова возражал против приобщения. Суд не стал ее приобщать», — добавила Чачуа.

Ранее, 21 января, Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора в «Спартаке».

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме.