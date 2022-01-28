Радченко считает решаемым конфликт Азмуна с руководством «Зенита»

Радченко высказался о ситуации с возможным уходом Азмуна из «Зенита» в зимнее трансферное окно

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ситуации с возможным уходом Азмуна из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Это внутренние дела команды. Мы все можем только догадываться о том, что происходит в «Зените». Этот конфликт не повлияет на обстановку внутри команды. Я тоже не считаю, что Азмун хочет сделать хуже «Зениту». Он благодарен клубу за то, что выиграл с питерцами столько трофеев. Все решаемо, если, конечно, какой-то конфликт на самом деле есть», — сказал Радченко «СЭ».

Ранее, 27 января, в своем прямом эфире в Instagram форвард заявил, что «будет умирать за клуб еще три месяца».

22 января Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года, который вступит в силу по окончании сезона-2021/22.

Также сообщалось, что «Зенит» может отпустить Азмуна в «Байер» в зимнее трансферное окно, если удастся подписать форварда «Интернасьонала» Юри Алберто. Однако 27 января стало известно, что бразилец зимой не перейдет и пока останется в своем нынешнем клубе.