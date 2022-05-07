Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» (3:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Забегали красно-белые, пошел футбол. А наши армейцы импортные поиграли 4 игры и встали. Что с ними поделаешь? «Спартак» немного наладил игру в обороне, ибо там прорехи были большие. Я удивлялся, как так вообще можно играть. Постоянно Жиго подключался к атаке, а в обороне пусто. Для команды от действий центральных защитников пользы нет. Оборона у «Спартака» очень слабая, но сегодня показали неплохую игру. Немного выправляется команда, а то на них вообще страшно смотреть было в последнее время. Сейчас нужна стабильность. Игроки есть неплохие, нужно заставить того же Соболева двигаться. А так, ребята юркие, хорошие», — сказал Пономарев «СЭ».

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.