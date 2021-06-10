Зарема Салихова припомнила главе «Уфы» откровенную фотосессию

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о председателе совета директоров «Уфы» Ростиславе Мурзагулове, припомнив ему откровенную фотосессию.

10 июня Мурзагулов сообщил «СЭ» о решении башкирского клуба подать на Салихову в суд.

«То есть думаете, что таким образом просто обращает на себя внимание, что любит фотосессии в стиле ню?

Может в наш медиадепартамент? Есть такая профессия «постановщик поз» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Ранее Салихова подвергла критике работу бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, который занимал должность с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу».