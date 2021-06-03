Горячие фотосессии уфимской телеведущей. Как выглядит и что постит Ульяна Тригубчак

Известная уфимская телеведущая Ульяна Тригубчак снялась в откровенной фотосессии с председателем совета директоров футбольного клуба «Уфа» и общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловым.

Яркие посты появились в соцсетях в понедельник. Под фотографиями девушка написала: «Вы пока обсуждайте, но не отписывайтесь!» Тригубчак и Мурзагулов добавили к посту хэштег comingout, который подписчики Ростислава и Ульяны восприняли как раскрытие информации об их отношениях.

«Я не готова рассказывать про свою личную жизнь, но Ростислав мне действительно близкий человек. И такое случается, что люди делают совместные фотосессии. Как он отреагировал на такую идею? Отреагировал хорошо. Идея возникла совместно», — сказала Тригубчак «СЭ».

Сам Мурзагулов в комментарии для нашего издания не исключил последствий: «Я понимаю, что в консервативной Башкирии меня многие за эту фотосессию осудят. Почти уверен, что главой «Уфы» я перестану быть. Однако это продуманное решение. Сейчас те дураки, которые предлагают отказаться от футбола в Башкирии, увидят, насколько этот вид спорта популярен в нашей республике. Надеюсь те, кто принимают решения, меня уволят, а футбол в Башкирии сохранят. Это для меня намного важнее, чем мое место работы. Если они дебилы, то пусть поймут, что моя фотосессия вызывает вот такие последствия. Я не хочу быть могильщиком футбола, но если кто-то считает, что проблема во мне, то окей. Пусть найдут другого менеджера, который фотографируется одетым. Но главное — сохранить футбол. А я не пропаду. У меня нет проблем с предложениями по работе». И на следующий день, во вторник, Мурзагулов подал в отставку.

«В четверг возвращение рубрики #титверг и еще много горячих фото», — пообещала тогда же Тригубчак. И перед наступлением этого дня разместила в своих Stories видео с Мурзагуловым: «Привет от берзработных. Точнее — в нашей семье теперь зарабатываю только я». Пока все ждут обновления, можно посмотреть более ранние кадры.

Ульяна Тригубчак — бывшая участница группы поддержки «Салавата Юлаева», которая ушла из чирлидинга в журналистику: задавала вопросы игрокам и тренерам в микст-зоне в перерывах игр.

В 2019 году Ульяна прославилась тем, что опубликовала снимок топлес в честь выхода «Салавата» в финал Восточной конференции. Девушка пообещала, что снимется в откровенной фотосессии в случае успеха уфимцев и сдержала свое слово. На своей странице в Instagram Тригубчак выложила отцензурированную версию, а вот в ее телеграме можно найти и оригинал.

Ульяна любит баловать подписчиков горячими фотографиями, да и свежая фотосессия — не единственная подобная серия в ее архиве. Смотрите сами!