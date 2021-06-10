«Уфа» подаст в суд на Зарему Салихову

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб подаст в суд на супругу владельца «Спартака» Зарему Салихову.

Ранее Салихова в своем Telegram-канале неоднократно критиковала работу в московском клубе экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.

— Мы подаем в суд на Зарему Салихову, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Возмущены ее заявлениям о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой». А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем.

(Севастиан Терлецкий)

Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды