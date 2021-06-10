Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» подаст в суд на Зарему Салихову

15:56
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб подаст в суд на супругу владельца «Спартака» Зарему Салихову.

Ранее Салихова в своем Telegram-канале неоднократно критиковала работу в московском клубе экс-гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.

— Мы подаем в суд на Зарему Салихову, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Возмущены ее заявлениям о том, что Шамиль Газизов на момент работы в «Спартаке» руководил еще и «Уфой». А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем.

(Севастиан Терлецкий)

Царица ворвалась в Telegram: Зарема разносит Газизова, выступает против Черчесова в «Спартаке» и дает инсайды

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 29744
Все опросы
Чего вы ждете от «Спартака» с Руем Виторией?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
За обвиненного в сексизме комика Абрамова вступилась жена
МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за инцидента с консулом РФ
Много хайпа из ничего: что грозит организаторам премии "Муз-ТВ"

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
vs
24
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы