В Италии рассказали, сколько «Динамо» заплатит «Милану» за Лаксальта

Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, московский клуб готов заплатить за трансфер уругвайского игрока 3,5 миллиона евро.

Ранее журналист Николо Скира писал, что «Динамо» будет платить 28-летнему игроку 2,5 миллиона евро в год.

Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.