В Италии рассказали, сколько «Динамо» заплатит «Милану» за Лаксальта
18:10
Защитник «Милана» Диего Лаксальт близок к переходу в «Динамо», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, московский клуб готов заплатить за трансфер уругвайского игрока 3,5 миллиона евро.
Ранее журналист Николо Скира писал, что «Динамо» будет платить 28-летнему игроку 2,5 миллиона евро в год.
Минувший сезон Лаксальт провел в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-laxalt-milan-dinamo-mosca-news-10-giugno-2021
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