Мусаев — о жизни в 90-х: «Времена были тяжелые. Одни выпивали, другие воровали»
Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как жил в 1990-е годы.
«В нашем районе в 90-е были разные компании. Одни ребята начинали нюхать клей, кто-то уже выпивал, кто-то воровал деньги из магазина. У них праздник — они гуляют, денег нет — идут воровать. Были и спортсмены: борцы, футболисты, боксеры. А ты уже выбор делал — с кем хочешь быть.
Приезжаешь, встречаешь знакомых, часто говорят: «Тот умер, этот умер». Много ребят, кто наркотики попробовал, их уже нет. Кто-то в тюрьме сидит. Времена были тяжелые, но те пацаны, с которыми я рос, они стали достаточно успешными. Мне, конечно, не хотелось, чтобы мои дети росли в такой атмосфере. Но здесь все уже поменялось, другая жизнь», — цитирует Мусаева Sports.ru.
37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». В 2018 году возглавил основную команду. Под его руководством «быки» дважды стали бронзовым призером РПЛ и дебютировали в Лиге чемпионов. 4 апреля 2021 года клуб объявил о его отставке.
Дополнительная информация:
https://www.sports.ru/football/1097918486-musaev-o-90-x-v-nashem-rajone-nyuxali-klej-vypivali-vorovali-znakomye-.html
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