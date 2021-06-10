Экс-главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как жил в 1990-е годы.

«В нашем районе в 90-е были разные компании. Одни ребята начинали нюхать клей, кто-то уже выпивал, кто-то воровал деньги из магазина. У них праздник — они гуляют, денег нет — идут воровать. Были и спортсмены: борцы, футболисты, боксеры. А ты уже выбор делал — с кем хочешь быть.

Приезжаешь, встречаешь знакомых, часто говорят: «Тот умер, этот умер». Много ребят, кто наркотики попробовал, их уже нет. Кто-то в тюрьме сидит. Времена были тяжелые, но те пацаны, с которыми я рос, они стали достаточно успешными. Мне, конечно, не хотелось, чтобы мои дети росли в такой атмосфере. Но здесь все уже поменялось, другая жизнь», — цитирует Мусаева Sports.ru.

37-летний Мусаев начал тренерскую карьеру в академии «Краснодара». В 2018 году возглавил основную команду. Под его руководством «быки» дважды стали бронзовым призером РПЛ и дебютировали в Лиге чемпионов. 4 апреля 2021 года клуб объявил о его отставке.