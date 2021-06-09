Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, выступила с критикой работы бывшего генерального директора московского клуба Шамиля Газизова.

«Болельщики «Уфы» ликуют: «Как хорошо, что Шамиль Газизов вернулся! С новым тренером угадал, спас от вылета». Забавно, но предыдущего тренера тоже назначал Шамиль Газизов. Я весь август 2020 года вздрагивала, когда мне каждый раз докладывали, что в офис к Газизову приехал Рахимов. А не про нашу ли это честь?! Не про нашу, про уфимскую. Через пару дней объявляют: «Рашид Рахимов стал тренером «Уфы». Фух, отлегло.

Также по случайному совпадению селекция самоотверженно работала на «Уфу». Юрий Кеосиди, честно исполняя долг, перелопатил всех доступных нападающих за 300 и сравнил их с имеющимися, но не в нашем, а в родном шамилевскому сердцу клубе. Вполне понятна и обида Наримана на меня, которая даже в Instat и Wyscout все chercher да chercher за каждым скаутом: ведь уже октябрь, а купили только Андрича в «Уфу».

На мои требования всех разогнать немедленно, Шамиль Газизов искренне удивлялся: «А что такого? Это не занимает у них много времени». При этом у нас 10 туров прошло, а защитника все нет и нет. Про конфликт интересов — нет, не слышали. У Газизова конфликтов нет, сплошной интерес.

Я бы на месте республиканских властей обратила внимание на деятельность Шамиля Газизова: вдруг там тоже селекция по привычке работает на «Спартак» и продолжает поиски правого защитника», — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с 10 июля по 8 декабря 2020 года, после чего вернулся на аналогичный пост в «Уфу».

Нариман Акавов возглавил селекционный отдел красно-белых в августе 2020 года. Он сменил на этом посту Антона Чистякова, который в феврале перешел в «Спартак» из ЦСКА. Акавова пригласил в клуб генеральный директор Шамиль Газизов. В ноябре он был уволен из московского клуба.