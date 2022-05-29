В РФС назвали города, которые могут принять матч за Суперкубок России

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал города, которые могут принять матч за Суперкубок России 2022 года. По его словам, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи находятся в списке претендентов на проведение встречи.

«Пока вопрос с местом проведения матча за Суперкубок России не решен, — приводит слова Митрофанова ТАСС. — Есть варианты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи».

Он отметил, что РФС будет принимать решение о месте проведения игры совместно с Тинькофф Российской премьер-лигой (РПЛ).

«Будем смотреть, куда он будет продан, там и коммерческие, и трансляционные права. Точного количества заявок от городов я не могу назвать. Но те, что я назвал, присутствуют в списке точно», — заявил Митрофанов.

В матче за Суперкубок России «Зенит», ставший победителем РПЛ сезона-2021/22, а также обладатель БЕТСИТИ Кубка России, который определится 29 мая в матче между «Спартаком» и «Динамо».