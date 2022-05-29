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Сегодня, 09:35

В РФС назвали города, которые могут принять матч за Суперкубок России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Суперкубок России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал города, которые могут принять матч за Суперкубок России 2022 года. По его словам, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Сочи находятся в списке претендентов на проведение встречи.

«Пока вопрос с местом проведения матча за Суперкубок России не решен, — приводит слова Митрофанова ТАСС. — Есть варианты в Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Сочи».

Он отметил, что РФС будет принимать решение о месте проведения игры совместно с Тинькофф Российской премьер-лигой (РПЛ).

«Будем смотреть, куда он будет продан, там и коммерческие, и трансляционные права. Точного количества заявок от городов я не могу назвать. Но те, что я назвал, присутствуют в списке точно», — заявил Митрофанов.

В матче за Суперкубок России «Зенит», ставший победителем РПЛ сезона-2021/22, а также обладатель БЕТСИТИ Кубка России, который определится 29 мая в матче между «Спартаком» и «Динамо».

Источник: https://n.tass.ru/sport/14761343?utm_source=tass.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=tass.ru&utm_referrer=tass.ru
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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