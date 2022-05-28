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Контракт главного тренера «Оренбурга» с клубом будет продлен автоматически

Иван Шитик
Корреспондент
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Контракт главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Лички с клубом будет автоматически продлен после выхода команды в Тинькофф РПЛ. Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Мы два года шли к этому, в первый год были проблемы со стадионом, сейчас дожали. Мы очень рады, что два года добываем выход в премьер-лигу, сейчас своего добились. В первом матче проигрывали 0:2, мало кто думал, что удастся выйти, но тем и прекрасен футбол, таких эмоций больше нигде не получишь. Тяжелый, но заслуженный выход в РПЛ.

Контракт Марцела Лички продлевается автоматически. Конечно, мы каждый день общаемся. Марцел хочет работать в РПЛ, думаю, что проблем не будет», — цитирует Андреева ТАСС.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14760077
Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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