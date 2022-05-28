Контракт главного тренера «Оренбурга» с клубом будет продлен автоматически

Контракт главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Лички с клубом будет автоматически продлен после выхода команды в Тинькофф РПЛ. Об этом сообщил спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

«Мы два года шли к этому, в первый год были проблемы со стадионом, сейчас дожали. Мы очень рады, что два года добываем выход в премьер-лигу, сейчас своего добились. В первом матче проигрывали 0:2, мало кто думал, что удастся выйти, но тем и прекрасен футбол, таких эмоций больше нигде не получишь. Тяжелый, но заслуженный выход в РПЛ.

Контракт Марцела Лички продлевается автоматически. Конечно, мы каждый день общаемся. Марцел хочет работать в РПЛ, думаю, что проблем не будет», — цитирует Андреева ТАСС.

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года.