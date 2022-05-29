Кухарчук: «Остались в РПЛ, потому что хотели этого больше, чем кто-либо»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук в интервью «СЭ» прокомментировал итоги сезона для своей команды.

— Если говорить в целом по сезону, то гораздо тяжелей, чем в прошлом.

— Да, особенно психологически очень тяжело. Но я говорю, что очень благодарен ребятам, благодарен нашему персоналу, который сделал все для того, чтобы мы остались здесь, потому что мы должны быть в Премьер-Лиге.

— Почему?

— Потому что мы больше хотим.

— Чем СКА?

— Чем кто-либо другой.

— Тебя не задело, что у СКА прям хорошая фанатка, которая их гонит, хоть и понятно, что там и болельщики ЦСКА присоединились, но у вас было не так?

— Нормально нас гнали. Я всех слышал. Надеюсь, в следующем сезоне вообще полетим.

«Химки» в ответном стыковом матче разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) и сохранили место в Тинькофф РПЛ.