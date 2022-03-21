Заболотный проходит комплекс стартовой терапии по поводу травмы икроножной мышцы

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, вызванный в сборную России, пропустит сбор национальной команды из-за повреждения икроножной мышцы, сообщает сайт красно-синих.

В настоящее время медицинским штабом клуба осуществляется комплекс стартовой терапии. О длительности лечения и сроке возвращения к тренировкам без ограничений будет сообщено дополнительно.

Бруно Фукс пропустил домашний матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (6:1) по решению тренерского штаба в связи с небольшим мышечным повреждением. По словам главы медштаба ЦСКА Эдуарда Безуглова, никаких значимых проблем со здоровьем у футболиста нет.