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Сегодня, 17:47

Заболотный проходит комплекс стартовой терапии по поводу травмы икроножной мышцы

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, вызванный в сборную России, пропустит сбор национальной команды из-за повреждения икроножной мышцы, сообщает сайт красно-синих.

В настоящее время медицинским штабом клуба осуществляется комплекс стартовой терапии. О длительности лечения и сроке возвращения к тренировкам без ограничений будет сообщено дополнительно.

Бруно Фукс пропустил домашний матч 22-го тура Тинькофф РПЛ с «Рубином» (6:1) по решению тренерского штаба в связи с небольшим мышечным повреждением. По словам главы медштаба ЦСКА Эдуарда Безуглова, никаких значимых проблем со здоровьем у футболиста нет.

Источник: http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/novosti-meditsinskogo-shtaba-9/
Антон Заболотный
Бруно Фукс
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
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 - : -
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