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Сегодня, 18:00

Источник назвал клубы, которые лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне

Несколько клубов лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне
Иван Шитик
Корреспондент
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«Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» являются теми клубами, которые активнее остальных выступают за расширение Тинькофф РПЛ до 18 команд и за мораторий на вылет из лиги в этом сезоне, утверждает «Чемпионат».

Их поддерживают еще несколько клубов, но при этом топ-команды РПЛ выступают против принятия данных решений.

Данный вопрос, как и другие предложения клубов, будет обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится 22 марта текущего года, после чего общая позиция будет представлена исполкому Российского футбольного союза (РФС), который пройдет 23 марта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4642465-stalo-izvestno-kakie-kluby-lobbiruyut-rasshirenie-rpl-i-moratorij-na-vylet-v-etom-sezone.html
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
ФК Урал
ФК Уфа
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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