Источник назвал клубы, которые лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне

Несколько клубов лоббируют расширение РПЛ и мораторий на вылет в этом сезоне

«Урал», «Ростов», «Уфа» и «Ахмат» являются теми клубами, которые активнее остальных выступают за расширение Тинькофф РПЛ до 18 команд и за мораторий на вылет из лиги в этом сезоне, утверждает «Чемпионат».

Их поддерживают еще несколько клубов, но при этом топ-команды РПЛ выступают против принятия данных решений.

Данный вопрос, как и другие предложения клубов, будет обсуждаться на общем собрании клубов, которое состоится 22 марта текущего года, после чего общая позиция будет представлена исполкому Российского футбольного союза (РФС), который пройдет 23 марта.