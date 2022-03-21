Юрий Семин выступил против введения потолка зарплат в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением насчет введения возможного потолка зарплат в РПЛ.

Ранее член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков заявил, что введение потолка зарплат для футболистов, выступающих в РПЛ, необходимо для развития спорта. Также своим мнением поделился Шамиль Газизов, который предложил ввести потолок зарплат для игроков до 21 года.

«Пусть в каждом клубе четко все определят свои возможности: нужно ли вводить какие-либо ограничения по зарплате молодым футболистам. Думаю, общих ограничений в лиге по зарплате быть не должно. Вот и все», — сказал Семин «РБ Спорт».

Напомним, что на собрании клубы РПЛ приняли решение вынести на заседание исполкома РФС вопрос о введении моратория на вылет команд из высшего дивизиона. Возможно, также будет обсуждаться введение потолка зарплат в РПЛ.