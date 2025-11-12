Футбол
12 ноября, 11:15

За поиск нового тренера «Спартака» отвечает Кахигао, Романов работает до зимней паузы

Франсис Кахигао.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», Франсис Кахигао по-прежнему является ключевым человеком, который принимает решения по новому главному тренеру «Спартака». От этого выбора зависит оценка качества его работы в должности спортивного директора красно-белых.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича 11 ноября. Серб возглавлял команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. По информации «СЭ», Романов отработает отрезок до зимнего перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту.

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

После 15 туров «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

  • Кариока_двойка.

    Совершенно верно, Кахигао откровенно первый на увольнение. Именно после начала его работы, у Станковича всё сломалось, хотя команда тогда шла на чемпионство, и по игре, и по результату, и по таблице. Но мафия, коррупция всё сломало, что сейчас, что при Каррере. Для них приоритет пилить бабло, а результат вторичен.

    13.11.2025

  • spar001

    а чё до зимней паузы очки уже не надо набирать?

    13.11.2025

  • spartsmen

    каюсь. тут не поверил борюсику.

    12.11.2025

  • igorlvov

    ЁЁЁ да в этом то вся и печалька! Из этого клоуна спортивный директор как из козла балерина! Остается только с ужасом ждать, что выберет этот персонаж! :((( ААААААА мы обречены!

    12.11.2025

  • Федот

    Кого нужно было уволить, так это кахигао!!! Мутный тип, но кому то нужный.

    12.11.2025

  • Славомудр Приморский

    То есть главное для клубного руководства - не успехи команды с тщательно выбранным ГТ, а "оценка качества работы"(цы) спортдира?.. Сказочные долбогрёбы.

    12.11.2025

  • Denizzz77

    кахигао следующий

    12.11.2025

  • Степочкин

    Одого романа уволили, другой из романов до зимней паузы. Весело там у вас)). И за что у вас такая любовь к цыганам?

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Почему? Это как раз текст Гребенщикова.

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Тогда логики вообще не улавливаю. Думал, уже к ближайшей игре у СМ будет полноценный тренер. А Романов, судя по всему, даже хуже, чем физрук.

    12.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Ну если учесть какой у него дерьмовый вкус, какой-то нестандартный, то я почему-то уверен, что ни одного из здешних обсуждаемых в голосовании кандидатов, у него в голове нет. Будет опять какой-то незнакомый человек, которого все будут видеть впервые, как того же Гарсию например. Вот откуда он его высрал этого Гарсию, НИКТО даже в мыслях не держал его кандидатуру. А этот мутный тип его предложил. Потому что он тупо всех подряд подписывает, что игроков, что тренеров. Вот как в игре Пес или Фифе взять на поиск нажать, и вот всё, что появится в списке, он со всеми подряд и договаривается. Абсолютно случайный выбор, потому и бегает Гарсия игрок, как инородное тело в команде. Абсолютно никакого подбора под команду, стиль. Ну собственно какой он случайный тип для Спартака, таких он и выбирает. Терпеть не могу этого придурка. Зато Промеса гад забраковал тогда в Дубае, хотя уверен, он смотрелся бы не хуже остальных.

    12.11.2025

  • ... и это пройдет

    У "народной" команды и беды, как у народа

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчeй infostavki.ru

    12.11.2025

  • Clever77

    Кахигао может быть договориться сможет с Венгером…

    12.11.2025

  • инок

    Главная беда Спартака очевидна. Это его руководство.(

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Ид.оты!!!

    12.11.2025

  • spartsmen

    гисдоль, юдоль и падаль ... ассоциативный ряд, епта.

    12.11.2025

  • spartsmen

    долбоиизм из рукоблётства спартака не изжить. жаль. как когда-то пел (на чужие стихи, естесссно) один иноагент: козлы. а могли бы быть люди.

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Ну, если Кахигао, то тогда... Говорят, Маркус Гисдоль до сих пор свободен... Гениальный специалист)

    12.11.2025

    • Абаскаль — о возвращении в «Спартак»: «Я уже говорил, что моя работа не была завершена»

    Абаскаль: «Москва и Россия всегда в моем сердце. Однажды я обязательно вернусь»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

