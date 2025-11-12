За поиск нового тренера «Спартака» отвечает Кахигао, Романов работает до зимней паузы

По информации «СЭ», Франсис Кахигао по-прежнему является ключевым человеком, который принимает решения по новому главному тренеру «Спартака». От этого выбора зависит оценка качества его работы в должности спортивного директора красно-белых.

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича 11 ноября. Серб возглавлял команду с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых назначен Вадим Романов. По информации «СЭ», Романов отработает отрезок до зимнего перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту.

Как ранее сообщал «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова.

После 15 туров «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.