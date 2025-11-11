Футбол
11 ноября, 19:31

«Спартак» объявил об уходе главного тренера Станковича

Алина Савинова
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. Клуб расторг контракт с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Спартака» уже занимается поиском замены для Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Вадим Романов.

«На данный момент «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении красно-белых.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Ранее серб также тренировал «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция
Источник: https://t.me/fcsmtg/25484
    Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

