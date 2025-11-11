«Спартак» объявил об уходе главного тренера Станковича

Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. Клуб расторг контракт с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.

Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Спартака» уже занимается поиском замены для Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Вадим Романов.

«На данный момент «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении красно-белых.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.

Ранее серб также тренировал «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».