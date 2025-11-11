«Спартак» объявил об уходе главного тренера Станковича
Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. Клуб расторг контракт с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.
Ранее «СЭ» сообщал, что руководство «Спартака» уже занимается поиском замены для Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера московской команды назначен Вадим Романов.
«На данный момент «Спартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении красно-белых.
Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России.
Ранее серб также тренировал «Ференцварош», «Сампдорию» и «Црвену Звезду».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2