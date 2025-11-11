Футбол
11 ноября, 19:44

Романов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Спартака»

Алина Савинова
Вадим Романов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вадим Романов стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Деяна Станковича, сообщает пресс-служба красно-белых.

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил о расторжении контракта с 47-летним сербским специалистом по обоюдному соглашению сторон.

Романов является воспитанником спартаковской школы. С июня 2022 года он возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича.

После 15 туров «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Деян Станкович.
Источник: https://t.me/fcsmtg/25495
Вадим Романов
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
Тарасов об увольнении Станковича: «Команда одержала четыре победы в пяти матчах, Деяна убирают. Странный момент»
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
Айдамиров — о возможном назначении Черчесова в «Спартак»: «Все знают, что у него действующий контракт с «Ахматом»
    • «Спартак» объявил об уходе главного тренера Станковича

    Умяров об отставке Станковича: «Тяжело что-то сказать, только узнал эту новость»
