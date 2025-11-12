Футбол
12 ноября, 01:15

«Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова

Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

Как стало известно «СЭ», в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», ставшего вакантным после отставки Деяна Станковича, руководство московского клуба рассматривает Станислава Черчесова, который сейчас занимает аналогичную должность в «Ахмате».

Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.

62-летний специалист принял «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

Кроме «Спартака» и «Ахмата» Черчесов ранее работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана.

Станислав Черчесов.«Спартак» и «Динамо» рассматривают кандидатуру Черчесова. Уйдет ли он из «Ахмата»?

В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.

Деян Станкович.Станкович уволен из «Спартака». Дальше будет лучше?

Деян Станкович
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
  • DaviT MosKv

    на безрыбье... еще вспомнил Сандро Шварца. он свободен

    13.11.2025

  • 206

    Букварь лучше себе купи, грамотей)

    12.11.2025

  • Alexey Avdyukov

    глупость несусветная , у Мостового нет лицензии быть главным тренером , от слова совсем

    12.11.2025

  • Alexey Avdyukov

    любой , но лучше усов точно ))

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    "Ахмат на подъеме"" - серьезно?)) --- Да. Начало сезона, Старожук, четыре поражения. Приходит Черчесов - команда начинает играть. Учитывая то, что не Черчесов готовил к сезону, лучшего никто бы и не добился с Ахматом. - ""Барселону Б тренировал"" - ну это даже комментировать смешно... --- Почему? Человек системы клуба. Потренировал Барсу Б - руководство увидело результат там и, после этого, назначила его в главную команду, несмненно рискуя. Человек сразу дал тот самый результат, который по твоим словам "вынь да полож". Долго бы его терпели, если б он не вынул и не пложил руковдству результат? Нет. Тихонов или Аленичев давно тренируют. Особых тренерских дарований лично я не заметил (может они и есть, не спорю). Но им надо дать время на постройку команды? С фига? Именно в этом ты упрекаешь наших руководителей, что нет результата - они увольняют тренеров. Не было б результата у Гвардиолы - руководство Барсы пошло точно таким же путём. Так что ничего такого смешного я написал.))

    12.11.2025

  • spar001

    ""Ахмат на подъеме"" - серьезно?)) ""канеш, но при таких тратах как в этом сезоне как без вынь и плож то?"" - и вот это вот уже 20 лет длится... ну хорошо, 19-ть (17-год исключаем)) ""Барселону Б тренировал"" - ну это даже комментировать смешно... только добавлю: руководство Барсы не побоялось доверить мировой топ-клуб, своему бывшему игроку, фактически новичку в тренерсоком деле и ... что было дальше, всем известно)... а мы продожаем, как белка в колесе идти по замкнутому кругу))

    12.11.2025

  • Владимир Тюсин

    А не выпить ли нам по рюмашке? А почему бы и нет? Ну нет так нет Из за Саламыча и Карпина в Конюшне Нас прозвали Вечными майорами. Это звучит очень обидно. Лучше мясом обзывайте

    12.11.2025

  • Nik

    не перевелись еще в Спартаке идиоты

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Это который с топовым составом Рубина умудрился в пердив вылететь, а потом с таким же неплохим составом, но на уровне составов пердива, не смог оттуда подняться?)) Но, кстати, я бы на месте боссов Спама рассмотрел сей варик. Уж всяко лучше Тихоновых-Аленичевых, имхо

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    кстати, есть же Леонид Слуцкий. я не предлагаю его. но, он вполне мог бы быть кандидатом

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    возможно он не самый умный человек в футболе. но, мне было бы интересно. в том числе его прямота, чемпионский характер... Спартак ничего не проигрывает от этого. так как ничего нет)

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Больше долбодятла может и знал отечественный футбол, но я подобного не помню. Может только его кореш Вова Быстров

    12.11.2025

  • СОЮЗ СОВЕТОВ

    Ну его как грыться туда, лучше пусть Романов рулит

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    долго думал Предлагаю назначить главным тренером Спартака Игоря Денисова

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    но, вот Саламыч тренировал, тренировал и что? ------------------- Норм тренировал. Сборная чуть в полуфинал ЧМ не забралась, Ференцварош чемпион, Ахмат на подъеме... Получше Аленя так пока, имхо. --------------- к сожалению, многим руководителям вынь и положь сразу результат -------------- Ну извини канеш, но при таких тратах как в этом сезоне как без вынь и плож то? Поставь себя на место тех людей, которые эти деньги дают. А давай Аленя попробуем и время ему дадим на построение. А не получится - давай Тихонова попробуем и тоже ему время дадим. А может ну их нафиг деньги тратить? Канеш нужен результат вынь и полож, для начала хоть какой то положительный, не обязательно сразу чемпионство. Медальку (при таких тратах обязаловка, имхо). ----------------- Пеп, когда Барсу начал тренировать, он много, до этого тренировал?... ----------- Барселону Б тренировал малость. Потом пришёл в Барсу и вынул и положил результат сразу))

    12.11.2025

  • spar001

    это минус, согласен....но, вот Саламыч тренировал, тренировал и что?... понятно, что Аленичев не начнет сразу всех выноситть, но на перспективу это то, что нужно... к сожалению, многим руководителям вынь и положь сразу результат и в результате нет никаких результатов, одна чехарда тренерская... Пеп, когда Барсу начал тренировать, он много, до этого тренировал?...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Бердыев. кстати сейчас в Азербайджане на втором месте идет... --------------- Это круто, на серьёзе. Но это для меня круто, станет ли это круто для ребят, которые денег вбухали. Для них это всё ещё эксперимент (очередной). За Тихонова кроме "спартаковец" аргументов особых вообще нет. С таким успехом и Аленичева можно. Но это все не масштаб Спартака, имхо. Вон гунько в Арсенале том же барахтается. Тоже самое все. А импорт мы не рассматриваем вообще? Надоели? все эти Абаскали со Станковичами

    12.11.2025

  • Странник-777

    Комплектование состава - речь о комплектовании основного состава на игры, об организации взаимосвязей между ними, наигрывании схем по прессингу, организация иры в защите, организация контратак... когда послоедний раз спартачи гол в контратаке забили? А как этот звездный состав вообще начинает атаки от своих ворот? А что творят воротчики в этом плане? А что с настроем на игру в целом в каждой игре? Деян с этими вопросами явно провалил. С Енисеем бы и лучшие европейские тренеры на том же месте были. Я уверен. Бердыев. кстати сейчас в Азербайджане на втором месте идет...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Андрей вполне разбирается в современном футболе ----------- Не сомневаюсь, но как ты это понял? Енисей мягко говоря не впечатляет. ---------- и комплектовании состава ------- Состав уже укомплектован, ввалены огромные деньги. Надо работать с этим составом, а не комплектовать свой. --------- Игру сегодняшнего Енисея определяет состав, а не тренер ------------- Грустно. Хотелось бы, чтобы и тренерское там было тоже. --------- сегодня сложилась ситуация, когда можно брать главного тренера на "испытательный" срок ---------------- После таких трат на испытательный срок? Т.е. если ты генеральный и ввалил такие бабки (не свои) в состав, но с тренером мы поэксперементируем, говоришь людям, которые эти бабки давали? Это нереалистично, бро. Люди хотят какой то отдачи. На тренера со дна пердива они не согласятся. ------------ Бердыева же предложил--- Возможно, но он долго не тренировал, а это опять эксперимент. А деньги вложены. Отдача нужна

    12.11.2025

  • Странник-777

    Андрей вполне разбирается в современном футболе. И в такике, и комплектовании состава, и в организации взаимосвязей, и в наигрывании схем и в прочих вопросах, которые должен решать главный, а уж на тренировках и сам может многим из нынешнего состава всё показать на практике. И авторитета вполне досточно, чтобы с ним нынешнии состав считался. Игру сегодняшнего Енисея определяет состав, а не тренер. Финансирование у него явно, не как у лидеров пердива, рвушихся в РПЛ. И я сказал, что сегодня сложилась ситуация, когда можно брать главного тренера на "испытательный" срок - до конца сезона, поскольку он практичеси уже провален по результатам за первый круг. Поставит тренер до весны игру - останется в команде. Нет - на новый сезон возьмут нового тренера. Бердыева же предложил - дабы навести порядок в организации игры. В первую очередь - в защите. Он начинает в любой команде именно с этого. Впереди у нас особых проблем нет. А вот вечный пожар в защите - это проблема и уже много лет

    12.11.2025

  • емен

    Я бы на месте Черчесова в Спартак не пошел , и в Динамо тоже - он ни там ни там надолго не задержится.

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    А кого тогда предложишь? В комментариях все хают руководство плохое, которое опять не того тренера выберет, уж мы то знаем. А кого надо выбрать никто не пишет. Максимум на что сподобились это нга Тихонова, который сейчас с Енисеем еле барахтается в пердиве, и Бердыеве, который не тренирировал помоему никого уже лет 10 (ну лет 7)

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Это который сейчас еле барахтается с Енисеем? Точно вариант для таких вложений, которые в этом году Спартак сделал в состав? Будь ты гендиром, ввалившим такие деньги в состав, ты бы на полном серьёзе Тихонова предложил парням, которые деньги давали тебе на команду? Аргументы для них какие бы подобрал? "Спартаковец"... всё, у меня аргументы закончились))

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    да что тут обсуждать шкуру неубитого голландского медведя?) не будет их. сами не поедут, илии мы их не позовем... все одно.

    12.11.2025

  • Странник-777

    Я бы Тихонова позвал, дать проявить себя - до конца сезона. Парень достаточно обкатался в пердиве. Или на аналогичных условиях Бердыева рассматривал. А кардинальное решение в конце весны принимал.

    12.11.2025

  • Garryk99

    Мостового им в помощь )))

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Это для нас они авторитет, мы видели их в рассвете тренерского мастерства, а для молодняка в составе Спартака они старпёры и больше нифига.

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    А Миша предложил уже свою кондидатуру, которая будет "не на те же грабли"? А то не смотрю его

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    это не важно. у них авторитет такой, что они с кресла каталки могут руководить) здоровья всем

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Вот именно что старпёры, не нужны давно даже нам здесь.

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    да. не знаем мы их дела. нужны ли им деньги, устроены ли они... куча вопросов. таки да... старенькие все

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Кого они тренировали в последнее время? Если гендир привезёт их я первый примкну к мясным к криком ГЕТЬ ГЕНДИРА

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    Если спортидир и гендир привезут кого-то из этих троих тренером, я лично себе кружку с его фото сделаю, и каждое утро буду желать ему здоровья!)

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Возможно. Кому они нах (имхо канеш) нужны только сейчас из этой троицы. Прошли те времена уже, когда они были топами. З.Ы. Ещё раз МВП последнего ЧМ по волейболу В СУРГУТ. (я нашёл на карте еле-еле. Это там, ближе к Ямалу

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    и еще. я был бы рад любому из тройки поименованных летучих голландцев в Спартаке. если что. но... насколько это вообще возможно?

    12.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Через лупу Бастрыкина?

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Брось. Едут всё равно все. Из из Нидердландов, и отовсюду... И во всех видах спорта. МВП последнего ЧМ по волейболу в Сургут приехал из сильнейшего чемпионата Италии.

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    ну, то было золотое время. сейчас есть нюансы, согласитесь. я их имею ввиду

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Вы болельщик Спартака? Как плыть Спартаку? Кого выбрать рулевым (тренером)?

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Ни Адвокаата, и Хиддинка канеш у нас не было никогда из Нидерландиев. Дава, ну едрить...

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Аленичев никого не тренировал (тем более тренировал с успехом) с тех пор

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    спасибо. как раз из Нидерландов все рвутся к нам. но, Луи пока шнурки завязывает. обещал перезвонить)

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Какой тренер нужен, чтобы избежать граблей? Ваш кандидат

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Какое решение будет адекватным по вашему мнению? Чтобы лично Вы посоветовали

    12.11.2025

  • Странник-777

    Чой-та результаты по сборной Казахстана пропустили... Я понимаю, что руководство Спартака не всегда принимает адекватные решения, но не до такой же степени?

    12.11.2025

  • Oleg Kagansky

    Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 13-летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз купить». Гарантия!

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    НИ ОДНОЙ кандидатуры "правильного" тренера, нужного Спартаку, нет в комментариях (кроме тупорылой буеты, типа Гвардиолы и Клоппа). Но этого не надо, этот физрук, а этот вообще похороны. Вот поэтому вы и в жопе, мясные. Вы сами не знаете что вам надо

    12.11.2025

  • J. P.

    Короче, ребята, мы пойдем по второму кругу... Грабли уже разбросаны...

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Судя по результатам в Грозном, ненадолго и там. Ну расстрельная и расстрельная. Нервы у него крепкие, а платит Лукойл всяко поболе Рамзана.

    12.11.2025

  • spar001

    так себе вариант... мое мнение: Аленичев, чемпионскую команду 17-го года создал он... да, он не самый лучший мотиватор, но это поправимо...

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да все стебутся )

    12.11.2025

  • Влад

    И Парфенов и Юран знают что делать с СМ. Коль такие умныые, почему вас прут изо всех команд?

    12.11.2025

  • trops57

    Классный тренер. Захотел, пришёл. Захотел, ушёл. Ни совести, не обязательств, не результата. Только деньги

    12.11.2025

  • mikeV

    ... и тут СЭ-су попёрло!!!

    12.11.2025

  • mikeV

    Так в Спартаке сильно больше года никто и не задерживается :)

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Пpогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • Влад

    Прям на разрыв. И в Динамо и в СМ. Как известная обезьяна.

    12.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Не так нннада... Черчесова в Динамо, Карпина в Спартак, а Станковича в Ахмат.

    12.11.2025

  • Владимир 3107

    Возьмите Ван Галя. Он сделает "Спартак" солидной командой мирового уровня. Будете смотреть настоящий красивый футбол мирового уровня в исполнении "Спартака". И "Спартаку" нужны не иностранные легионеры, а крытая спортивная арена, чтобы соответствовать клубу мирового уровня. Не солидно играть "элитному" клубу в мороз, по щиколотку в снегу. С вас магарыч за толковый совет. Устал я от тотального маразма в российском футболе.

    12.11.2025

  • hant64

    Нет, только кандидатуру Мюллера, он как раз в Баварии завершил:grin:

    12.11.2025

  • hant64

    Дык он вроде бы трудоустроен)). Вопрос - зачем его пиарить на расстрельную должность?:slight_smile:

    12.11.2025

  • hant64

    Талалаев был весьма неплохим футболистом. Даже хорошим.

    12.11.2025

  • Хизри Байхатов

    Спартак, как корабль, который болтается в море.Болельшики на берегу лучше знают, как ему плыть, но только не капитан.

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Стас неоднократно заявлял, что ему нужно 3 года на строительство команды в Грозном. Мужчина должен держать слово. Он обязан отработать свой контракт с "Ахматом" до конца, а не бегать туда-сюда.

    12.11.2025

  • Millwall82

    2-8 Киеву и 1-5 от ЦСКА. Просто напоминаю.

    12.11.2025

  • совва

    при таком подходе остается два кандидата Каррера и Романцев)

    12.11.2025

  • совва

    серьезно? а на СЭксе одни болельщики Спартака?))

    12.11.2025

  • Русич Олег

    А зачем назначать Черчесова, когда результат работы с ним предопределен опытом сотрудничества? Чем плох Романов? Дайте парню возможность проявить себя. Мусаев тоже не сразу стал главным тренером. Но ведь сумел доказать, что не обязательно иметь весомое имя в мировом футболе, чтобы побеждать в чемпионате России. Сейчас то же делают Галактионов и Таллалаев.

    12.11.2025

  • SSJ 100 DSM

    Ну конечно,куда же без кандидатуры Черчесова,кто то настойчиво хочет пропихнуть его кандидатуру в Спартак,даром он не нужен,отстанте от Спартака,Стас наконец то нашел свой клуб,пусть и работает там,на здоровье.

    12.11.2025

  • Djin Ignatov

    Эта ГНИЛАЯ команда прятала и СКРЫВАЛА наркоторговца и бандита - теперь еще и тренера Дезертира пригласит !!!

    12.11.2025

  • sdf_1

    «Спартак» не рассматривает кандидатуру Черчесова. Карпина тоже. И Юрана тоже. И вообще никого из местных тренеров не рассматривает

    12.11.2025

  • hant64

    Согласен, он сякой)).

    12.11.2025

  • совва

    он не такой)

    12.11.2025

  • совва

    Николича выкупите в АЕКе, он с двумя командами результат давал, рынок и игроков знает РПЛ... если он не поможет, то никто не поможет)))

    12.11.2025

  • hant64

    Так вот в чём смысл последнего проигрыша Ахмата - Стас, оказывается, таким образом прогнулся перед будущими работодателями, проявил, так сказать, лояльность:grin::grin: А если шутки оставить в сторонке, то, учитывая, что уровень идиотизма в менеджменте Спартака просто зашкаливает - кандидатура Полевого командира как раз вписывается в эту картину маслом на все 100%.

    12.11.2025

  • Недавид Намазолькин

    Только не этого гуся на усах.

    12.11.2025

  • Anatoly Kuznetsov

    Черчесов точно не подойдет! А вот личка по ходу сможет что- то сделать!!!

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ну почему же? Хамло-то он тоже первостатейное.

    12.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да никто его не рассматривает. Всем давно известно. что СЭ информационный партнёр Саламыча, всё время его пиарит и в трудоустройстве поддерживает

    12.11.2025

  • Генри Форд

    Мостовой лидирует в опросе. Руководству Спартака на заметку)

    12.11.2025

  • oleg ves

    Талалаев не только физрук - его команда лучшая в защите, меньше всех пропустила, а стоимость защиты у него ближе к концу из команд РПЛ

    12.11.2025

  • rac135

    Первым делом, что сделает этот горец - разгонит полкоманды, а вторая разбежится( Основная мотивация - удар в душе кулаком в морду. Например, Игорь Денисов не даст соврать)

    12.11.2025

  • совва

    то ненужен месяцами, то всем понуждался)) это топ уровень нашего менеджмента спортивного))

    12.11.2025

  • Митек

    Рыжего сменил Лысый, мудрое решение. Но какой смысл менять Лысого на Лысого?

    12.11.2025

  • zel_co

    А что там Некрасов? Поэму пишет? "Кому в Спартаке жить хорошо"?

    12.11.2025

  • rac135

    «Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова» КАКОЙ УЖАС!!!

    12.11.2025

  • zel_co

    харе дарить идеи Рабинеру

    12.11.2025

  • oleg ves

    только не этого самовлюбленного болвана

    12.11.2025

  • Андрей

    Кандидатуру Бормана не рассматривают? :face_with_monocle:

    12.11.2025

  • nabludatel

    Вы его с Ташуевым не спутали? У Черчесова, наоборот, полгода игра выстраивается.

    12.11.2025

  • iich

    Нет, только Шалимов, Мостовой или Карпин, только хардкор!! Садизм, так садизм! Что ж сразу пристреливать Черчесовым-то...

    12.11.2025

  • Denizzz77

    единственный , кто может навести порядок в этом бардаке

    12.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Если Черчес пообещает спустить Спартак в пердив и сбрить усы , то пусть приходит

    12.11.2025

  • Roman Lazarenko

    А кого величают Царём?

    12.11.2025

  • hattabysh

    Пусть Романов остается и подбирает себе помощников.

    12.11.2025

  • hattabysh

    Опять СЭ врет. У Черчесова все валится в Ахмате, полный провал на предыдущем месте работы. Да и при деле он сейчас.

    12.11.2025

  • Oleg Petrichko

    Может пора уже ИИ, так называемый, ставить главным тренером?)

    12.11.2025

  • Alnik-star

    А назначить Черчесова ГТ команд "Динамо" М и "Спартак" М - очень правильное решение, и, главное, в русле нынешних течений..

    12.11.2025

  • w4cgi

    нафиг-нафиг-нафиг.

    12.11.2025

  • igorlvov

    Да уж! Что то после увольнения истеричной туши, что вообщем то абсолютно правильно - только делать это надо было пол года назад, что то мозгов у руководства больше не стало! Если Спартак будучи никакой командой в последнем туре обыграл Черчесова, на хрена его в команду то тащить!???? Чё вы все кругами ходите то!? Неужели у нас кроме этого и тренеров не осталось??? Ничего у нас хорошего не будет, хоть Гвардиолу приглашай! С таким руководством мы ОБРЕЧЕНЫ! :(((

    12.11.2025

  • treider

    Вот и до "полевого командира" "созрели"? Сомнительно... Слухи самого "СЭ" имхо.

    12.11.2025

  • Mikhail Seleznev

    Решили добить Спартак?!

    12.11.2025

  • 99

    Охмат, соглашайтесь !! Шапито любит платить неустойки и вам за полевого командира перепадет

    12.11.2025

  • ALEX-68

    Если подпишут , то в тот же день и увольняют , чтобы ещё больше не позориться.

    12.11.2025

  • Охотник на свинорылых

    Оооо,да)) Какая замечательная новость с утра:grin: Шашлычник в свинарне это будет очень весело :joy:

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    особенно Самородова, а Хлусевича пусть подарит взамен

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    если Стас не приведет с собой пару игроков из Ахмата, нафиг не нужен

    12.11.2025

  • Dolphin75

    Рассматривать? Конечно можно

    12.11.2025

  • garikdubkoff

    А что так можно ?

    12.11.2025

  • Марко Петкович

    Отличный выбор! Черчесов - спартаковец,клуб для него не чужой. Нужен именно такой системный тренер, результат точно будет!

    12.11.2025

  • lenin.vowa2018

    тренер Акрона. С парой игроков оттуда же.

    12.11.2025

  • Dimario

    Аа, так вот почему Ахмат сдулся! Саламыч уже обдумывает состав и тактику для КБ! :grin:

    12.11.2025

  • gan75

    Так вот как раз до конца сезона. Ещё и Кубок взять можно, с нынешним регламент ом розыгрыша. Состав то, что бы не говорили, вполне рабочий.

    12.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Свят, свят.. не надоооооо! :point_left::joy:

    12.11.2025

  • gan75

    Ну если нельзя Мостового, а Карпин сильно занят, то Черчесов лучший вариант...

    12.11.2025

  • VD44

    Какая благодатная тема, сначала Станковича увольняли почти всей журнобратией, облив его помоями с ног до головы, теперь в назначенцев можно пальцем тыкать бесконечно и умничать, "я первая увидела, я первая заметила"...

    12.11.2025

  • с13

    Тяжело пробиваются в голову умные мысли с утра. Но эта пробилась!

    12.11.2025

  • Dron56

    Что сказать ..Бесподобно !!!

    12.11.2025

  • Dron56

    Так скажите кто вам нужен ? ... И кто согласится ?

    12.11.2025

  • с13

    Менять, так менять. Я бы сформировал тренерский дуэт Черчесов+Карпин. Было бы креативненько и эсклюзивненько. Заодно бы Динамо помогли.

    12.11.2025

  • vova.vls.ra

    Лукошко всё делает для того,чтобы у Спартака не было достойной игры!!Физрук это магила и игра бей беги.

    12.11.2025

  • Dron56

    А вот самого Черчесовп спросили ? ... Он что как мальчик на побегушках , только начал тренеровать Ахмат и бежать теперь в Спартак ? Горцы непоймут и будут правы.

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, судя по последнему матчу с нами, Черчесов - это сила. Пусть тренирует Ахмат. У него неплохо всё получается!)))

    12.11.2025

  • planet-satgate

    Дикие свинни? :pig:

    12.11.2025

  • planet-satgate

    Спартак надо с копытами и пятачками ПРОДАТЬ мираторгу.

    12.11.2025

  • planet-satgate

    Если Аркадий Огородов, физрук из Камышина не спасёт клуб, то ему (Спартаку) дорога только в ФНЛ. Серьга Юран, например не потянет команду. (если можно командой назвать)? Там каждый день мордобой будет в раздевалке.

    12.11.2025

  • Dolphin75

    Відчепися від мене, дірявий

    12.11.2025

  • Топотун

    Привет, отмороженный пингвин, ты Евгений Петросян, а Топа мистер Бин !

    12.11.2025

  • Dolphin75

    Стоп! Так у них даже нет конкретной замены Станковичу? Зачем же увольняли?!

    12.11.2025

  • AlAr

    Если это так, то у боссов Спартака крыша поехала окончательно!

    12.11.2025

  • Serjeapple

    А кто автор этого пасквиля?

    12.11.2025

  • Топотун

    Нах !

    12.11.2025

  • Dzendex

    Кроме прочего у Черчесова не выдающийся транзит на ближайший год - поддержки планет нет - не будет и результата который ждут уже сегодня и завтра. Каррера.

    12.11.2025

  • perez-kb

    кто распускает эти слухи???

    12.11.2025

  • ron9

    ты конечно конченый дебил))) nкак ты в мире то живешь с го...м вместо мозгов?

    12.11.2025

  • Nik

    вы прикалываетесь?

    12.11.2025

  • shur

    Начинается круговорот тренеров в природе

    12.11.2025

  • Любитель Севера

    Да не пойдет он из солидной команды в этот скандальный свинарник. Банка тушенки, ромбиком знак - здесь похоронен московский Спартак!

    12.11.2025

  • Ikar

    Черчесов реально даст сегодня Спартаку дисциплину и результат , а нравятся усы или не нравятся это сейчас на втором месте

    12.11.2025

  • rake

    издеваются что ли?

    12.11.2025

  • rake

    ребров вроде еще был из киевского динамо

    12.11.2025

  • Слоноул

    Хорощо бы, но вряд ли.

    12.11.2025

  • Каспийский берег

    Черчесов пусть Лече по баночкам закатывает в Грозном. Лично я сыт по горло этим индюшачьим фаршем смолотым Киевом.

    12.11.2025

  • DaviT MosKv

    А кто сейчас тренер Ференцвароша?

    12.11.2025

  • Феликс_Забанен

    Даже мостовой будет лучше

    12.11.2025

  • Корнелий Ш

    А почему бы и нет? В полном развале навести какой-то порядок, для этого он вполне. Другое дело, что СЭ все известные им фамилии вбрасывает для кликов, пока тема не остыла.

    12.11.2025

  • Kupservas

    Не нормативная лексика от фанатов на такие мысли руководства.... Бердыев Вам в помощь....

    12.11.2025

  • zoolord

    Забирайте обратно Талалаева. Хоть физрук всех бегать заставит!

    12.11.2025

  • Gordon

    То есть мы сначала в самый (!) неподходящий для этого момент увольняем Станковича, а потом начинаем кого-то рассматривать? :))))) Настолько привык к выкрутасам нашего руководства, что уже даже не удивляюсь. Факт в том, что единственное, что изменилось со времён Федуна - отсутствие стыда за трёп его истеричной сожительницы.

    12.11.2025

  • SERGEY111

    Опять двадцать пять . Это тупик для Спартака . Значит следующим будет Абаскаль .

    12.11.2025

  • zoolord

    Даром не нужен!

    12.11.2025

  • kazial

    Лучше Царя, чем Саламыча.

    12.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Сегодня нас накроет волной. " как стало известно С.Э. .....")))

    12.11.2025

  • wintersonic

    «Гастролер» Спартаку не нужен, да и был уже…

    12.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Смешно, однако!

    12.11.2025

  • Albert Khisametdinov

    А кто там ещё тренировал Ференцварош? Бегом подавайте резюме в Лукойл.

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Алланазаров не подписал статью?)))

    12.11.2025

  • Nick

    Не дай Бог

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Влад тоже сойдёт!

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я бы сдела ставку на единственного кто понимает что либо в футболе, на ЦАРЯ!

    12.11.2025

  • Diman_madridista

    Идет на 11-м месте, пошел проигрывать один за другим, ага, отличная кандидатура

    12.11.2025

  • китайский городовой

    Черчесов может дать результат только в условиях, когдо он царь горы, а в Спартаке таких царей как людей в метро

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Пошло дерьмо на вентилятор...

    12.11.2025

  • TomCat

    Читалось. После слива.

    12.11.2025

  • _Mike N_

    и свалить с миллионами евро к семье, в Австрию !:laughing::laughing::laughing:

    12.11.2025

  • _Mike N_

    Спасибо за статью - хорошая шутка ! Надеюсь Федун с Заремой ее почитают в своем особняке на французской Ривьере и посмеются тоже - вовремя продали этот хлам, который раньше гордо назывался "Спартак" !

    12.11.2025

  • Saypin

    не дай бог

    12.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Очередной вброс?

    12.11.2025

  • Спартак1922

    еще рyкaкy верните.

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    Они там спятили?

    12.11.2025

  • FA1

    Почаму небесную грацию коммкентировать низя?

    12.11.2025

  • Слоноул

    Помощником поставить Газзаева.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Лучше по 4 от "Д" К., чем 7 в Питере.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Черчес, на сегодня, оптимальный вариант для футбольного пассива Лукойла. Но только на сегодня, так как сейчас нельзя или почти не возможно полностью перетряхнуть/поменять состав команды. Это может дать эффект в краткосрочной перспективе, как в Тереке. Далее нужно иметь тренерское умение готовить команды для длительной игры на должном уровне. Этого Черчес нигде не продемострировал, так как не имеет фундаментальной базовой тренерской подготовки/образования. Да и командные методы Черчеса многим в команде будут не по нраву, причем, отнюдь, не только легионерам. И состав тушинский нынешний потребуется значительно поменять под Черчеса, а это, в сегоднешних условиях, процесс и не быстрый, и значительно более затратный. Не всем боссам компании повышенные аппетиты покажутся обоснованными. Скорее всего, в тушинском колхозчи опять появится очередной забровочный клоун, и, снова необоснованные ничем, притязания на якобы "народное" верховодство в РПЛ. Ви-ля-сель.

    12.11.2025

  • Иван

    Алназаровым запахло

    12.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Хосспади, только не это!!!!:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Два раза по 1-4 от хохлов было мало???

    12.11.2025

  • miker65

    Царя родного идиоты даже не рассматривают, зато с лысым холуем дважды хотят войти в Москву-реку…

    12.11.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Черчесов очень правильный вариант... похоронить Спартак окончательно.

    12.11.2025

  • Dreamlike

    Свиньи неисправимы, всякую шваль рассматривают

    12.11.2025

  • allerc

    Не, Стасик уже был. Хватит.

    12.11.2025

  • Штрафбат

    Так Черчесов - тот же Станкович. Только посолиднее, поспокойнее. Но такой же мотиватор, не умеющий ставить игру. Везде где он работал - вначале идет подъем, игроки начинают бежать, вдохновляться. Но проходит эффект прихода нового тренера, начинается рутина - и происходит обвал результатов. Везде так было до этого, и так сейчас происходит в Ахмате. Так что если тренер на полгода-год - это к Черчесову. Если на более продолжительный срок и с желанием поставить игру, а не надеяться исключительно на индивидуальные качества игроков - надо искать другого специалиста, СТАВЯЩЕГО ИГРУ!

    12.11.2025

  • alexb2025personal

    Рассматривать можно. Черчесов занят вообще-то. Вопросов тут несколько. Какой срок? Какая зарплата? Какая неустойка? Если ответ: примерно, как в Ахмате, то зачем это надо? Если условия сильно другие: вот тогда разговор. Спартаковские болельщики и руководство(возможно) исходят из того, что "это же Спартак, все побегут". Нет, не побегут.

    12.11.2025

  • Кабанчик

    Нормальный вариант, лучше чем Гарсия, дисциплину наведет, и игру построит.

    12.11.2025

  • NF

    Круг замкнулся?) Ох, скоро появится новый анекдот...

    12.11.2025

  • 555 555

    Господи,за что нам всё это.

    12.11.2025

  • ФОКСИ

    Черчесов не подходит поПросятам - не истерик и не танцор.....а эти два основных фактора при назнчении тренеров уже более десятка лет....

    12.11.2025

  • пpохожий

    Только не он(((

    12.11.2025

  • Олег Каноков

    "Как стало известно «СЭ»" С цепи сорвались сегодня?

    12.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да не пи#дите, тем более всё равно никто не поверит в эту чушь

    12.11.2025

    • «Спартак» ни при каких условиях не рассматривает назначение Карпина вместо Станковича

    Черчесов: «Я бы разрешил 8-9 иностранцев в заявке, и самое главное, чтобы все они играть могли»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Все новости