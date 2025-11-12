«Спартак» рассматривает кандидатуру Черчесова

Как стало известно «СЭ», в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера «Спартака», ставшего вакантным после отставки Деяна Станковича, руководство московского клуба рассматривает Станислава Черчесова, который сейчас занимает аналогичную должность в «Ахмате».

Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007-2008 годах, а в 1984-1987-м, 1989-1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.

62-летний специалист принял «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.

Кроме «Спартака» и «Ахмата» Черчесов ранее работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана.

В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.