12 ноября, 11:05

Абаскаль — о возвращении в «Спартак»: «Я уже говорил, что моя работа не была завершена»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении в клуб.

«Мой уход был обусловлен некоторыми обстоятельствами, которые тогда стали неизбежными, но теперь их больше нет. Я уже говорил, что моя работа не была завершена, потому что продолжение проекта оказалось невозможным», — сказал Абаскаль «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Черчесов, Ивич или Постекоглу? Авторы «СЭ» выбирают нового тренера «Спартака»
В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Вернусь и прикончу.)

    13.11.2025

  • vlafy

    Мостовой просил за ним не занимать.

    12.11.2025

  • Denizzz77

    ты серьезно? деньги уже кончились?

    12.11.2025

  • руслан магомедов

    Давай бешеная аблацкаля в чмартаг. Пока место главного скакуна свободно. аблацкаля ты ЧЕРТ, какие у тебя могут быть проекты, гандило.

    12.11.2025

  • Олег 70

    да давай прям щас возвращайся-рыжий черт в свинарню:grin:!))))

    12.11.2025

  • Исаев-Штирлиц

    звучит как угроза....типа вернусь и закончу

    12.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Микеле!На горшок и спать!

    12.11.2025

  • Иван

    что-то подсказывает, что микеле на подсосе был у Абаскаля. только он и звонит ему. Топотун, видел их на своих гей тусовках?

    12.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    12.11.2025

  • Русич Олег

    прямо как в анекдоте: Придет время, вы мне еще ж...целовать будете!

    12.11.2025

  • Garryman

    Абаскаль... Юран... Карпин.... Каррера.... Черчесов... В очередь, дорогие товарищи, в очередь....

    12.11.2025

  • Алексей Павлиди

    Как же им, с.ка, всем российских денег хочется, дармеды, никому на хрен не нужны.

    12.11.2025

  • spartsmen

    это безработица...

    12.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Что за мякиш в его голове?

    12.11.2025

  • spartsmen

    дбл. и те, кто его нанимал - тоже.

    12.11.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

