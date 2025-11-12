Абаскаль: «Москва и Россия всегда в моем сердце. Однажды я обязательно вернусь»
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о России.
«Москва и Россия всегда в моем сердце и в моей голове. Однажды я обязательно вернусь, но пока не знаю когда», — сказал Абаскаль «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец трудится в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
