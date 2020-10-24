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«За эти потерянные очки попадет и Семаку». Боярский — о проигрыше «Зенита»

21:08
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал для «СЭ» поражение сине-бело-голубых от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Игру не смотрел, но счет знаю, честно говоря, был удивлен. В то же время «Зенит» не может всегда выигрывать, должны быть и другие варианты, — сказал Боярский «СЭ». — Думаю, за эти потерянные очки попадет и Семаку. Ему могут предъявлять претензии и за проигрыш в Лиге Чемпионов, и за «Рубин». Но не нужно расстраиваться. (Анастасия Пастернак)

Зенит — Рубин

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