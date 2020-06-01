Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, выразил свое мнение о возможности торжественных проводов. 31 мая истек его контракт с «Локо», руководство клуба решило его не продлевать, команду возглавит Марко Николич.

— Если руководство «Локомотива» предложит вам торжественные проводы во время какого-то матча, — согласитесь? — вопрос Семину.

— С этими руководителями — нет. Когда они закончат свою перестройку, и придут другие — да. Я «Локомотив» люблю, это огромная часть моей жизни. Этот клуб мне очень многое дал. И он не имеет отношения к этой группе людей.

— Будете ли болеть за «Локомотив»?

— Всегда болею и буду болеть за «Локомотив». Переживаю за то, чтобы у всех игроков все сложилось. Нас с ними объединяет и всегда будет объединять очень хорошее время, которое мы провели вместе. Далеко не у каждого тренера и футболиста в карьере бывает столько счастливых дней, сколько их было у нас. А как не переживать за наших болельщиков! Большое спасибо им за то, с какой любовью они меня всегда и во всех городах принимали. Я отдавал им все сердце и всю душу. Мы вместе работали на победы «Локомотива». (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь