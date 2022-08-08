КДК РФС рассмотрит использование громкой связи в Грозном и скандирования на игре «Урал» — «Спартак»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал корреспонденту «СЭ» о том, что будет рассматриваться на ближайшем заседании подразделения.

«Пока у нас сформирована повестка только по премьер-лиге. Вопросов не так много. По матчу «Урал» — «Спартак»: болельщики скандировали ненормативную лексику. По матчу ЦСКА— «Факел»: тренер армейского клуба Исхаков — выход за пределы технической зоны, а потом оскорбительное поведение в адрес главного судьи матча, нецензурная брань. Он был удален, мы просмотрим это удаление, он вызван на заседание.

«Ахмат» — «Зенит»: на стадионе использовалась громкая связь в поддержку команды. По матчу «Сочи» — «Нижний Новгород»: тренер «НН» Михаил Галактионов выходил за пределы технической зоны. И по первой, и по второй лигам повестка пока формируется: там было очень много матчей", — сказал Григорьянц «СЭ».