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Юрий Семин одержал первую победу в качестве главного тренера «Ростова»

20:30
Юрий Семин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в матче пятого тура Тинькофф РПЛ. Это первая победа для главного тренера ростовчан Юрия Семина в новой команде.

74-летний специалист заменил на этой должности Валерия Карпина, который ранее возглавил сборную России. Семин был назначен главным тренером 4 августа.

«Ростов» набрал четыре очка и занимает 14-е место. Победный гол в этой игре забил Николай Комличенко на 88-й минуте.

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Евгений Петров все материалы автора

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