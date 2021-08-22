Юрий Семин одержал первую победу в качестве главного тренера «Ростова»

«Ростов» обыграл «Нижний Новгород» (2:1) в матче пятого тура Тинькофф РПЛ. Это первая победа для главного тренера ростовчан Юрия Семина в новой команде.

74-летний специалист заменил на этой должности Валерия Карпина, который ранее возглавил сборную России. Семин был назначен главным тренером 4 августа.

«Ростов» набрал четыре очка и занимает 14-е место. Победный гол в этой игре забил Николай Комличенко на 88-й минуте.