«Химки» — «Рубин»: Глушаков открыл счет в матче
20:18
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он отличился на 16-й минуте — 1:0.
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