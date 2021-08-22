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«Химки» — «Рубин»: Глушаков открыл счет в матче

20:18
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Он отличился на 16-й минуте — 1:0.

Химки — Рубин

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Иван Шитик все материалы автора

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