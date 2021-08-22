Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» — «Рубин»: Йевтич сравнял счет мощным дальним ударом

20:32
Теги:

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич отличился в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Он сравнял счет в матче — 1:1.

Йевтич поразил ворота подмосковной команды мощным дальним ударом под перекладину.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Химки — Рубин

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Многодетный священник накачал прихожанку успокоительным и изнасиловал
Обвиняемого в съемке порно со школьницами омского депутата от КПРФ лишили мандата
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 5-й тур: «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр