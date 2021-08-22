Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич отличился в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок». Он сравнял счет в матче — 1:1.

Йевтич поразил ворота подмосковной команды мощным дальним ударом под перекладину.